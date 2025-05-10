我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥提告谷歌 不滿美國版地圖將「墨西哥灣」標示「美國灣」

小米SU7重大車禍逾月 雷軍：創辦以來最艱難時間

港澳人士赴台擬增「長期居留」 官員：將有「過渡期」

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會港澳處長盧長水9日在活動中，針對準備新增的港澳人士赴台「長期居留」，做出說明。（策進會提供）
陸委會港澳處長盧長水9日在活動中，針對準備新增的港澳人士赴台「長期居留」，做出說明。（策進會提供）

港澳人士赴台居留與定居，政府公布最新數據，陸委會官員表示，過去5年，港澳人士申請在台定居核准率75%，對於未來將增設的「長期居留」，官員並再次指出，會有一個合理的「過渡期」。

大陸委員會5月9日與台港經濟文化合作策進會（策進會）、淡江大學合辦「港澳生畢業留臺評點制暨關懷港澳人士居留定居座談會」，根據策進會發布的新聞稿，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水透露上述數據。

盧長水表示，過去5年，港澳人士申請在台居留獲准者近5萬人，核准率超過97%，其中符合一定條件者（不包括就學及工作居留者），申請在台定居核准率高達75%。針對部分尚未通過審核的個案，政府沒有直接否准，而是給予補件及保留觀察的機會，並提供諮詢專線及窗口輔導協助走向定居。

盧長水還提到，自2023年起，陸委會與策進會已在全台巡迴舉辦多場次「關懷港澳人士居留定居座談會」，累計輔導超過1000名以上港澳朋友。2024年獲准定居人數達2,024人，超過2023年全年定居許可人數1,659人，成長22%。

此外，最近政府正研議在港澳赴台居留、定居制度下，增設長期居留，而針對港澳人士關心居留定居制度調整的問題，盧長水說明，近年來兩岸及港澳情勢變化快速，且中共對台統戰滲透力道加大，為降低各界的擔憂及守護大家珍視的自由民主人權法治生活方式與共同家園，有必要對於居留定居制度做整體性的檢視調整，強化安全管理機制。

他指出，未來港澳居民的居留定居制度將增設「長期居留」規定，目的是增加觀察期及兼顧各類別人士居留條件的衡平，此外，「長期居留」期間可申請個人式工作許可及自由進出台灣，提供不需要申請定居而有在台工作需要的港澳朋友另一種選項。他並強調，新制上路時，基於信賴利益和權益維護，也會有一個合理的「過渡期」，請目前已經在台居留的港澳朋友「放心」。

中共

上一則

朱立倫納粹說挨批 夏立言訪歐洲：盡力說明主席原意

延伸閱讀

新聞評論／孫立方和附中生 測出執政者心胸寬窄

新聞評論／孫立方和附中生 測出執政者心胸寬窄
海基會人事改革 「兩岸談判老兵」等多位主管離退

海基會人事改革 「兩岸談判老兵」等多位主管離退
附中生禁考軍醫案 陸委會：除籍未滿20年「法律就是法律」

附中生禁考軍醫案 陸委會：除籍未滿20年「法律就是法律」
中國重提「九二共識」 陸委會：中共歪曲解讀WHA決議

中國重提「九二共識」 陸委會：中共歪曲解讀WHA決議

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」

從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」