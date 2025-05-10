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台前駐教廷大使：新教宗知道台灣、能分辨兩岸

台灣新聞組／台北10日電
台灣前駐教廷大使李世明表示，新教宗很清楚「民主台灣」與「共產中國」的區別，相信未來台梵關係會有更好發展。（本報資料照片）
台灣前駐教廷大使李世明表示，新教宗很清楚「民主台灣」與「共產中國」的區別，相信未來台梵關係會有更好發展。（本報資料照片）

梵蒂岡祕密會議8日選出良十四世為新教宗，台前駐教廷大使李世明9日回憶，過去兩人互動時，對方很清楚「民主台灣」與「共產中國」的區別，這令他印象深刻，相信未來台梵關係會有更好發展。

李世明9日搭機返台卸任退休，他對中央社說，普雷沃斯特前年9月晉升樞機主教典禮後，他向普雷沃斯特握手致賀，表達來自台灣的祝福。

李世明回憶，互動中讓他印象最深刻的是，當他介紹自己來自台灣，普雷沃斯特馬上說自己知道台灣，也能很清楚地分辨兩岸的分別。

李世明分析，教廷對中國大陸的一貫立場是發揚宗教自由，教廷跟中國在2018年簽主教任命協議，主要著眼點除了確立教宗在中國的領袖地位，也希望藉此促進中國天主教信仰自由，盼中國信徒能過正常的信仰生活。但從最近趨勢看來，中國更注重發展國家主席習近平的「宗教中國化政策」，此一政策導致中國保守派、自由派對於梵中協議產生歧見。

9日抵羅馬履新的新任駐教廷大使賀忠義則表示，將與教廷持續深化合作，台灣會致力與良十四世領導的普世教會攜手同行。

至於中梵關係未來走向，2018年簽署的中梵主教任命協議，是由現年70歲的教廷國務長帕洛林一手策畫，旨在化解雙方數十年來的僵局，並避免效忠教宗的中國「地下教會」與北京官方教會分裂。但屬於臨時性協議，去年10月雙方協議展延四年。

良十四世母校賓州維拉諾華大學教授法吉歐利分析，中梵協議是前教宗方濟各任內最重要的外交成就，而帕洛林顯然是其中的核心角色。不過盡管他在祕密會議前廣獲看好，卻並未出線。華爾街日報日前社論也就該協議寫道，新教宗或許該認清梵中主教協議形同「浮士德式的魔鬼交易」。

教廷8日選出新教宗良十四世。總統府表示，賴清德總統代表政府、人民及台灣天主教社群，向教宗良十四世表達誠摯祝賀，並期待未來與教宗良十四世續攜手在人道援助等領域深化合作，共同捍衛宗教自由的普世價值，進一步拓展並深化台梵邦誼。

前副總統陳建仁9日表示，希望教廷能邀總統、副總統或外交部長前往觀禮。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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