我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又來了 預告發布「空前重大消息」 紐時批慣用伎倆

南加華商驚魂 一通電話揭露謀殺、性侵重案

靠美艦難防解放軍？谷歌前CEO建議台灣發展自殺無人船

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
谷歌前執行長施密特6日指出，俄烏戰爭已徹底改變現代戰爭的型態，各國愈來愈依賴遠端操控的無人機進行作戰，並提到台灣在國防策略上可借鏡當前的烏克蘭戰爭。（路透）
谷歌前執行長施密特6日指出，俄烏戰爭已徹底改變現代戰爭的型態，各國愈來愈依賴遠端操控的無人機進行作戰，並提到台灣在國防策略上可借鏡當前的烏克蘭戰爭。（路透）

商業內幕（Business Insider）報導，谷歌前執行長施密特（Eric Schmidt）6日指出，俄烏戰爭已徹底改變現代戰爭的型態，各國愈來愈依賴遠端操控的無人機進行作戰，並提到台灣在國防策略上可借鏡當前的烏克蘭戰爭。

施密特現為火箭新創公司相對論空間（Relativity Space）執行長。他在米爾肯研究院（Milken Institute）全球會議上表示，俄烏戰爭應該會讓美國重新思考，對台灣防衛中國入侵的假設。

施密特說：「你們真的以為我們會靠所有航空母艦來保衛台灣嗎？」他也提醒：「我們對極音速飛彈其實沒有特別有效的防禦手段。沒人有。這是非常棘手的問題。過去航空母艦難以被發現，但現在卻很容易被找到，因為各國都擁有偵查用的的低軌道衛星群。」

施密特表示，嚇阻中國發動對台灣的登陸入侵，有一種可行方式是仿效烏克蘭，使用能引爆的海上無人載具。烏克蘭利用這種無人水面多用途的自製載具「Magura」來壓制俄國黑海艦隊，考慮到烏克蘭本身沒有任何軍艦，這一戰果極具戰略意義。

Magura具備多種功能，包括監視與偵察，但也曾被用來擊落直升機，甚至直接撞擊俄羅斯的軍用快艇。施密特指出，可由一家公司打造類似的無人船，「能潛入水面下數英尺，發揮類似魚雷的效果」。

他說：「我雖然沒經營這類產業的公司，但如果是我，我會打造這些載具，說服軍方採購，然後預先部署，讓中國根本無法對台灣發動登陸入侵。剝奪他們一個選項，就是這麼簡單。」

施密特過去曾表示，無人機是未來戰爭的關鍵。「富比世」（Forbes）去年報導指出，這位科技大亨已在烏克蘭前線秘密測試由人工智慧導航的軍用無人機。

烏克蘭 快艇 富比世

上一則

慈湖兩蔣陵寢改稱靈柩區 藍批：抹滅歷史

延伸閱讀

專家：習近平持續整肅軍方高層 凸顯不信任解放軍

專家：習近平持續整肅軍方高層 凸顯不信任解放軍
美印太司令：解放軍升高對台演練 情勢「快速沸騰」

美印太司令：解放軍升高對台演練 情勢「快速沸騰」
前Google執行長、億萬富翁 救下聖塔芭芭拉獨立超市

前Google執行長、億萬富翁 救下聖塔芭芭拉獨立超市
科技生活／移除網上個資 先從谷歌搜尋著手

科技生活／移除網上個資 先從谷歌搜尋著手

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金