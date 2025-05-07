靠美艦難防解放軍？谷歌前CEO建議台灣發展自殺無人船

谷歌前執行長施密特6日指出，俄烏戰爭已徹底改變現代戰爭的型態，各國愈來愈依賴遠端操控的無人機進行作戰，並提到台灣在國防策略上可借鏡當前的烏克蘭戰爭。（路透）

商業內幕（Business Insider）報導，谷歌前執行長施密特（Eric Schmidt）6日指出，俄烏戰爭已徹底改變現代戰爭的型態，各國愈來愈依賴遠端操控的無人機進行作戰，並提到台灣在國防策略上可借鏡當前的烏克蘭 戰爭。

施密特現為火箭新創公司相對論空間（Relativity Space）執行長。他在米爾肯研究院（Milken Institute）全球會議上表示，俄烏戰爭應該會讓美國重新思考，對台灣防衛中國入侵的假設。

施密特說：「你們真的以為我們會靠所有航空母艦來保衛台灣嗎？」他也提醒：「我們對極音速飛彈其實沒有特別有效的防禦手段。沒人有。這是非常棘手的問題。過去航空母艦難以被發現，但現在卻很容易被找到，因為各國都擁有偵查用的的低軌道衛星群。」

施密特表示，嚇阻中國發動對台灣的登陸入侵，有一種可行方式是仿效烏克蘭，使用能引爆的海上無人載具。烏克蘭利用這種無人水面多用途的自製載具「Magura」來壓制俄國黑海艦隊，考慮到烏克蘭本身沒有任何軍艦，這一戰果極具戰略意義。

Magura具備多種功能，包括監視與偵察，但也曾被用來擊落直升機，甚至直接撞擊俄羅斯的軍用快艇 。施密特指出，可由一家公司打造類似的無人船，「能潛入水面下數英尺，發揮類似魚雷的效果」。

他說：「我雖然沒經營這類產業的公司，但如果是我，我會打造這些載具，說服軍方採購，然後預先部署，讓中國根本無法對台灣發動登陸入侵。剝奪他們一個選項，就是這麼簡單。」

施密特過去曾表示，無人機是未來戰爭的關鍵。「富比世 」（Forbes）去年報導指出，這位科技大亨已在烏克蘭前線秘密測試由人工智慧導航的軍用無人機。