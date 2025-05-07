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台生南京出生 報考國防醫學院遭撤銷資格 藍委批歧視

台灣新聞組╱台北7日電
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一名師大附中高三數理資優班學生，學測以國防醫為目標，但因在大陸南京出生而被刷掉，他認為自己從未在大陸生活過，只因該原因就被刷掉並不合理。(本報資料照片)
一名師大附中高三數理資優班學生，學測以國防醫為目標，但因在大陸南京出生而被刷掉，他認為自己從未在大陸生活過，只因該原因就被刷掉並不合理。(本報資料照片)

國防醫學院今年招生人數破表，各種資格生將從今天起陸續放榜。不過有考生在社群平台發文，質疑招生單位以他「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」為由，撤銷資格。當事人指出，自己是在父母於南京工作期間出生，兩歲回台後就在台灣成長，質疑國防部對自己的詢問並未給出明確答案。

本報系聯合報報導，當事人師大附中學生質疑，自己今年剛滿18歲，若要符合「入本國籍滿20年」，他要等到22歲才能申請國防醫學院。他表示，當初準備備審資料時，他多次向輔導員、國防部詢問自己的身分問題，因為簡章上的相關規定寫得相當含糊，但國防部並未給出肯定答案，「只憑字面意思認為我有符合規定，才繼續準備這條路」。

他強調，已經決定重考，並以「新住民子女」的身分申請其他醫學系。這篇貼文引發網友熱烈討論。國民黨立委翁曉玲直言並不合法，且已造成歧視，她更轟「賴政府仿效納粹時代的做法」。

翁曉玲說，當事人基本上就是台灣之子，父母親在大陸工作，當時當事人在大陸出生，也不過就是兩年時間，回來後，當事人整個成長過程都在台灣，接受台灣的教育，就是堂堂正正的中華民國國民。沒想到民進黨政府竟然剝奪當事人的入學的權利，她認為已經造成歧視，民進黨明顯違反「教育基本法」的規定。

學者認為，此案高中生中華民國國民身分屬「固有國籍」，沒有入籍的問題。東吳大學法律系教授董保城指出，父母只要有一人有中華民國國籍，其子就是國民；考生應具考試資格，建議考生可訴願、打行政訴訟。

台北中國時報報導，國防醫學院教務處證實，確實有這名考生，不過該生的初審資格在軍事學校正期班招生委員會審核階段便被撤除，主要是不符合設籍規定，入籍不滿20年。

師大附中表示，尊重學生在網路平台上發文爭取權益，學生在選填志願前後所遇到困難，都有輔導與協助反映給相關單位，對於所爭取事項，有相關的規定，校方不便發表意見。

另有媒體質疑，國防部發言人孫立方在大陸出生，14歲是「小反共義士」到台灣，現在卻可官拜中將。孫立方則說明，他沒有中華人民共和國的國籍，是中華民國的國民與軍人，40年中，已歷經各種查核與任務。

中華民國 國防部 歧視

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