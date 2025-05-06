澳智庫：中國犯台成敗取決5港口 台灣首要防禦是布水雷

一張空拍無人機照片顯示，民眾參加中國人民解放軍海軍成立76周年的艦艇開放日活動，地點位於中國東部浙江省舟山市，拍攝時間為2025年4月22日。(新華社)

澳洲戰略政策研究所 （ASPI）6日刊出美國軍事專家艾克塞（David Axe）專文指出，假如中國決定對台灣開戰，將優先進攻港口而非海灘，且文中引述2021年智庫報告提到，台灣的台中港、高雄港、麥寮港、台北港及安平港將成為主要潛在目標。對此台灣國防部 的首要防禦任務將在於如何部署水雷，並且時機要謹慎掌握在實際開戰前的短時間內。然而，台灣領袖是否清楚這點仍不明朗。

艾克塞引述「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）2021年研究指出，由於中共解放軍 缺乏卸載大型運輸工具的基礎設施，加上登陸海灘本身帶有暴露位置的條件，倘若對台灣開戰，將不得不以港口為目標。儘管中共今年3月曝光最新登陸駁船令許多觀察者吃驚，可能也不會顯著提升解放軍登陸台灣14處適合海灘的能力。

文中引述易思安報告表示：「未來中國入侵台灣成功與否，很可能取決於兩棲部隊能否占領、控制並利用島上的大型港口設施。」有五個港口可能成為主要目標，分別為台中港、高雄港、麥寮港、台北港及安平港。

艾克塞指出，有鑑於此，台灣國防部的首要防禦任務顯然是部署水雷。水雷價格低廉、難以偵測和清除，在嚇阻和擊退攻擊方面同樣有效。僅僅幾枚水雷便可擊沉足夠多的大型運輸船，淹沒足夠多的中共士兵。

同時，根據擁有豐富水雷部署經驗的英國皇家海軍退役上校奧弗拉赫亭（Chris O'Flaherty），台灣周邊水域非常適合布雷，加上大量岩石和急流，還有台灣反艦飛彈皆會拖慢清除水雷的作業。

但是台灣領袖是否意識到這一點，仍然不明朗。台灣海軍顯然缺乏足夠的布雷艇，無法迅速在每個目標港口外布置雷區及進行更新。目前台灣海軍只有4艘快速布雷艇服役，另有10艘400噸的船隻正在建造或規畫中，但需要幾年時間才能加入艦隊。

以一艘裝載約200枚水雷的布雷艇為例，一次長達數小時的作業，應該能在800公尺乘以800公尺的面積內布雷。若要在單一港口外設置可阻擋解放軍的水雷區，面積可能需要到每邊幾公里，並且包含3000枚以上的水雷。即使每個港口有3艘布雷艇可用，每艘也必須在幾天內多次出海來布設這個雷區，這還假設在此過程中，沒有一艘艦艇被擊沉。

這項準備工作必須更快完成。理論上現在就可以開始部署，但可能影響貿易通航和洩露位置，還會讓北京有藉口視為攻擊的正當理由。

艾克塞認為，因此，台灣應在入侵開始前的短時間內迅速行動，甚至必須聯合商業船隻進行布雷。

另一方面，即使集中動員可用船隻可能也還是不夠。美國退役海軍上將溫尼菲德（James Winnefeld）呼籲美國軍隊為協助台灣布雷做好準備。美國潛艦可以從水下投放水雷，隱形轟炸機則可以從空中投放。

然而報導指出，台灣不應依賴華府，尤其現任總統加劇不可預測性。台灣也不應假設象徵性的布雷工作就足夠，必須夠密集，且具備實際消滅入侵艦隊的能力，而不僅止於嚇阻。畢竟，北京可能願意為了實現吞併台灣的目標付出大量船隻和生命的代價。