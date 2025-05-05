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不見反對聲浪？公眾意見提交冷清 業界憂美將課半導體關稅

記者李孟珊／台北5日電
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美國半導體關稅徵詢期七日屆滿，期間反應冷清，業界擔心課徵機率大增。（路透）
美國半導體關稅徵詢期七日屆滿，期間反應冷清，業界擔心課徵機率大增。（路透）

美國預計7日公布半導體關稅細節，攸關課徵關稅與否的公眾意見提交狀況在進入倒數三天的關鍵期卻異常冷清。根據美國商務部公告，目前僅收到十篇意見回覆，業界憂心表態意見太少，會讓川普政府認為沒什麼反對聲浪，開徵半導體關稅機率大增。

美方這次以國家安全為由對半導體展開調查，聚焦14項細節，涵蓋外國補貼、供應鏈依賴風險、國內產能瓶頸等核心議題，並希望在7日前徵詢完美國大眾意見回報後結束調查。外界普遍解讀，半導體關稅將在這個時間點後課徵，牽動台積電、日月光等指標廠後市，更為全球半導體業敲響警鐘。

業界指出，美國若祭出半導體關稅非同小可，尤其美國總統川普曾喊出要對台灣半導體業課百分之百關稅，商務部先前豁免手機、筆電等消費性產品對等關稅時也強調，相關豁免只是暫時的，將另外納入半導體關稅中。全球半導體業年產值正朝1兆美元邁進，如今美方針對半導體關稅的公眾意見調查乏人問津，等於「多數人放棄陳述意見且不願表態」，茲事體大。

美國商務部近來針對關稅議題陸續徵詢公眾意見，作為後續政策重要參考依據之一，若公眾意見眾多紛雜，甚至反彈大，不乏美方擱置課稅的狀況。

舉例而言，先前美方有意課徵銅、木材等關稅，都引起廣大公眾回響，引來上百篇回饋意見，其中，針對木材關稅更有高達近三百篇，川普政府因而暫緩相關關稅實施。

如今晶片關稅的公眾意見回饋寥寥無幾，在缺乏「眾多民意」下，恐讓川普政府解讀為「大家普遍沒什麼意見」，因而啟動晶片關稅。

關稅 川普 商務部

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