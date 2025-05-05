阻升台幣…美緊盯台灣是否操縱匯率 央行就靠道德勸說了

學者表示，現正值台美談判關鍵時期，預料央行不會過度干預新台幣走強，以避免台灣被美方列為匯率操縱國。(記者余承翰／攝影)

台幣兌美元匯率 2日急升近1元，出口商和壽險 業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。匯銀人士及機構法人認為本周看到2字頭的可能性很高，5月底甚至可能看到27元，就看央行 在美國緊盯是否操縱匯率和維持匯市穩定間如何拿捏分寸。

據了解，盡管央行不能直接動用外匯存底阻升台幣，但將透過「道德勸說」採取三大措施。第一，要求大型行庫盡可能暫緩結售美元的時間；第二，要求大型行庫旗下有投資海外、購料需求的廠商，盡快匯出投資資金；第三，中油等國營事業大型油款等採買需求在特定時點進出，避免台幣匯價繼續暴衝。

過去幾年出口商從事套利交易，收到美元後放在海外領取高息，從台灣借台幣資金支付薪資、貨款，業者擔憂台幣快速走升後不趕緊匯回將造成損失，因此出現「羊群效應」相互踐踏；投資海外股票或債券的投資人也實現獲利或停損出場，避免匯損。

台幣匯價上次看到27字頭是在2021年4月26日，當時曾升至27.959。金融圈普遍認為，來自美國關切匯率操縱的壓力，讓央行想進場阻升都難有空間；但也有金融業高層指出，若短時間匯率大幅波動迫使央行必須出手，美方應該可以接受，因此台幣匯價何時重現27價位仍有待觀察。

央行2日出手阻升力道微弱，匯銀人士指出，正值我國對美國關稅談判期間，央行不願落入美國「操縱匯率」口實，否則以往台幣匯率這麼大升幅，央行早已進場調節。一位金融業高層也說，央行讓台幣升到一定價位，也可說對美國有「宣示」意義，讓美國看到台幣匯價的「有感調整」。

至於台幣匯價暴衝，不僅出口為主的科技產業受衝擊，壽險產業更淪為「重災區」。

金管會最新公布的銀行、證券和保險等金融3業首季獲利2706億元、較去年同期衰退8.7%，由成長轉為衰退；金融業高層分析，台幣匯率狂升雖然暫時可由金管會甫推動上路的外匯價格準備金變動新制來吸收，但由於4月上旬的股災導致很多保戶要用保單借款來補融資維持率，以及保單解約潮，這兩股現金流壓力造成很多中大型壽險公司被迫賣出同樣被套牢的債券與股票部位，也因此多家壽險公司4月驚見虧損，5月災情恐怕會更慘重。