新聞評論／全球都以去美化避險 台脫中入美先陷貨幣戰

川普宣布關稅政策的30天裡，台幣升值逾7％，是全球之冠。（本報資料照片）

台幣上周五強升9.53角，創下央行1989年4月採行管理浮動匯率制度以來最大單日升幅，暴彈力道居亞幣之冠。1個多月前川普 宣布對等關稅 ，台灣股匯雙殺，淪為最弱亞股亞幣。關稅風暴90天豁免期吉凶未定，股市美債暫回穩，怎料貨幣戰已見狼煙。這次，台灣又是最早起火的戰場，賴總統做好準備了嗎？

央行連發新聞稿安定人心，強調台幣升值並非有意配合美國要求，是預期心理及台積電領漲台股所致。但5月2日外資才買股約400億台幣，台北匯市卻爆出逾30億美元交易量，究竟是誰的預期心理大舉入市，進而帶動拋匯推升台幣，這才是問題所在。

川普宣布關稅政策的30天裡，台幣升值逾7%，是全球之冠。居次的馬幣、瑞士法郎及韓元等，升幅才在4%到3.5%間。台幣沒有流通性，卻獨獨被炒高，這背後的預期心理，究竟來自外資看準台灣必然屈服川普，提前布局割羊毛，或如民間質疑是政府對美朝貢，放手台幣升值討好川普，市場很快會有答案。

賴總統與行政院長卓榮泰走訪產業團體，政令宣導粉飾太平；行政院經貿辦也宣布台美首輪實體磋商結束，但還沒結果。中經院發布4月數據證明慘況：從製造業採購經理人指數到人力僱用指數，都顯示產業景氣已從擴張轉為緊縮。賴政府利用關稅戰編4100億（台幣，約133億美元）特別預算，偷渡6成無關開支，只想從國庫搬錢，卻對貨幣戰毫無預警備案。

台幣狂升，卓揆稱「還在可控範圍」，讓人想起他叫大家「安心入睡」的慘痛後果；賴政府腳步落後，也沒避險手段。就拿匯率來說，日本首次與美國談判，先把紅線畫在匯率。首相石破茂表示要從公平角度處理，稱不會以美債作談判工具；到最近一輪，日方除強調不退讓，財務大臣鬆口美債可作談判籌碼，暗示會出售美債反制。

無論是日韓，或搬出報復措施的加拿大、歐盟 及中國大陸，雖未結成抗川同盟，但共同點有二：一是不輕易對川普妥協，以防日後被予取予求；也因此這些國家股匯市相對安定。二是各國都在重組交易與合作平台，以因應「去美化」的新世界貿易秩序，降低對美依賴。中日韓推進自貿協定，歐盟與CPTPP開啟對話合作。儘管中歐貿易協定仍有政治阻礙，歐盟仍與中國大陸持續提升經貿互動。更別說，連金磚國家都成為先進國家交往選項。

川普不屑民主價值外交，盟國也樂得「被解放」開發新市場。日韓、東協、歐盟經貿「去美化」並不等於「親中」，各國都在爭取國家最大利益。台灣則附和川普，高唱「台灣投資美國隊」，站在全球化保衛戰的對立方。當各國因經貿利害和美國產生矛盾，同時與中國大陸形成良好經貿關係，台灣已成區域整合孤兒，連護國神山都被美國搶走，拿什麼去說服各國挺台抗中？

親美是台灣生存守則，但美國盟友受川普傷害最重，此刻無條件無底線的親美，讓台灣在世界潮流中逆勢陷落，傷害國計民生。境內外民調都顯示對美國信任度大幅降低，並質疑美國保台意願，賴總統卻剛愎自用要「脫中入美」，無視地緣政治劇變與風險。民進黨政府挾外自重，不時以「民主同盟」包裝政策；但這次，台灣是唯一把國家利益奉送川普，根本沒有同盟！

台灣原本可像多數國家保留第二條路，但賴清德切斷所有後路，形同與自貿組織絕緣。更令人憂心的是，川普急著和中國大陸談判，對台灣而言，只怕比貨幣戰更大的考驗就在路上。（節錄自聯合報社論）