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保密到家 關稅首輪磋商完成 台列優先4國

記者陳熙文／華盛頓報導
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跨黨派立委團2日結束訪美行程，訪團成員證實，台灣在首輪談判中，與南韓、越南並列「優先4國」。（記者陳熙文／攝影）
跨黨派立委團2日結束訪美行程，訪團成員證實，台灣在首輪談判中，與南韓、越南並列「優先4國」。（記者陳熙文／攝影）

台灣的跨黨派立委團2日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」（First Four）。行政院經貿辦台灣時間3日晚宣布，台方談判團隊在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東時間5月1日結束在華府舉行的首輪實體磋商。

經貿辦指出，雙方在會談期間針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

經貿辦表示，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

台灣跨黨派立委2日舉行記者會向媒體說明訪美成果，但中華民國駐美代表俞大㵢卻無故缺席，由副代表楊懿珊代表出席主持記者會。

雖說俞大㵢缺席確實觸發聯想，但華府盛傳由行政院副院長鄭麗君率領的談判團將趁「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）於5月11日舉行之時，藉機來訪，媒體之間也沒有太過放在心上，萬萬沒想到，行政院於3日晚間宣布，台灣貿易談判團已在1日結束與美方的首輪實體磋商。

比起貿易代表團閃電來訪，更令人感到意外的是，貿易代表團此次訪美，異常安靜，不但代表處全面禁聲，由台北方面全權負責發言，連同時間在華府訪問的跨黨派立委團都絲毫不知情，可說是保密到家。

賴政府希望盡快美國完成談判，就算內心想昭告天下，也不願打草驚蛇，不管在台灣，還是華府都選擇低調處理，其實在情在理，但美方也選擇同等低調則顯得有些突兀。

過去數周以來，無論是日本、南韓等國的貿易代表團到訪，美國總統川普、財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）都曾透過不同媒體平台，對外公布貿易談判的進度，以表現出川普政府力拚在90天內完成談判的決心。

台方4月11日與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）視訊會面，即是由美方先行放出消息。

綜觀而言，美國自從與各國展開談判以來，一直掌握著消息露出或不露出的節奏，但此次與台灣面對面會談，事前卻毫無徵兆，顯見美國也希望低調行事。

至於美方何以用不同的態度，恐怕還是顧忌到中國大陸，畢竟美國若想大陸放下身段先致電美國，此時提高台灣的曝光度，實不利於劍拔弩張的美中氛圍。

另外，美國雖然已經開放美台官員互訪，但鄭麗君作為政院副院長，恐怕還是有些敏感。

好消息是，既然台灣代表團已成功卡位，取得與美國談判的門票，代表台美互動的管道暢通，有一就有二；而隨著川普政府談判的時程愈來愈緊迫，台灣也有機會在接下來兩個多月的時間裡，尋找到有利於台灣的突破口。

訪團成員之一、立法院副院長江啟臣表示，灣未來的對美軍購金額，希望台可以納入平衡台...
訪團成員之一、立法院副院長江啟臣表示，灣未來的對美軍購金額，希望台可以納入平衡台美貿易。圖為台灣準備接裝新機、彈藥。（本報資料照片）

華府 川普 俞大㵢

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