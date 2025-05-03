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台幣為何狂升？ 金融時報分析關鍵：台央行恐進退維谷

編譯梁采蘩／即時報導
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台幣2日創下近40年來最大單日升幅，彭博指出，市場普遍認為與經濟成長數據樂觀、美中貿易戰可能趨緩，以及美國科技股財報亮眼有關。但金融時報財經專欄Alphaville卻認為，這些說法過於牽強，甚至可說是「異想天開」。(路透)
台幣2日創下近40年來最大單日升幅，彭博指出，市場普遍認為與經濟成長數據樂觀、美中貿易戰可能趨緩，以及美國科技股財報亮眼有關。但金融時報財經專欄Alphaville卻認為，這些說法過於牽強，甚至可說是「異想天開」。(路透)

台幣2日創下近40年來最大單日升幅，彭博指出，市場普遍認為與經濟成長數據樂觀、美中貿易戰可能趨緩，以及美國科技股財報亮眼有關。但英國「金融時報」財經專欄Alphaville卻認為，這些說法過於牽強，甚至可說是「異想天開」（fantastical）。這是為什麼？

金融時報報導，台灣憑藉壽險公司累積高達1.7兆美元的海外資產（多數為美國債券），成為區域金融超級強權。但這種表面上的金融與經濟實力，卻也可能隱含重大弱點。

報導指出，台灣壽險公司對其不斷擴大的外幣曝險，尤其是未對沖的美元風險，並未採取嚴謹避險措施，導致台幣計價負債與美元計價資產間出現巨大錯配（mismatch）。

Alphaville今年1月撰文：「這種情況在亞洲屢見不鮮，差別只在規模。台灣的敞口規模遠高於日本，也更為脆弱。由於金融帳封閉等複雜因素，若非允許壽險公司向央行大規模借款，風險幾乎無從化解。」

換言之，台灣壽險業的償付能力，實際上等於押注在「台灣央行能有效避免台幣大幅升值」這一假設上，而監管單位也默許這種操作模式存在。若台幣升值幅度過大，台灣壽險業的財務結構可能因此受重創。

專欄推測，近期台幣的強勢升值，可能是壽險公司遲來地急忙對沖美元曝險所致，接下來一周匯市走勢值得關注。報導指出，此波壓力已蔓延至南韓，韓元亦出現類似跳升，可能是部分壽險公司因美元避險成本高，轉用韓元作為替代避險工具。

一般而言，各國面對貨幣劇烈升值相對較能應對，因央行可無限制印鈔、購買海外資產。但金融時報指出，台灣央行正處於進退維谷，一方面長期避免過度壓低台幣，免遭美國財政部貼上「匯率操縱國」標籤；同時，川普政府再掀貿易戰壓力，「台灣在軍事保護上幾乎完全依賴美國，當局不願在此敏感時刻做出任何可能激怒華府的舉動」。

壽險 央行 貿易戰

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