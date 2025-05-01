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「台灣對美國支持有信心」陸委會邱垂正接受半島電視台專訪 曝最擔心1件事

編譯周辰陽／即時報導
中華民國大陸委員會主任委員邱垂正。（路透）
中華民國大陸委員會主任委員邱垂正。（路透）

中華民國大陸委員會主任委員邱垂正接受半島電視台英文頻道獨家訪問時表示，儘管台灣民眾普遍擔心，美國總統川普可能會利用台灣作為與中國大陸打交道的談判籌碼，但台灣對美國的支持有信心。

邱垂正透過翻譯告訴半島電視台，「台灣和美國擁有非常強大與牢固的關係，而台灣擁有美國國會的跨黨派支持」。他說，不同於美國和中國大陸，「美國和台灣擁有前所未有的密切關係」。不過，全面評估川普第二政府的影響還為時過早。

邱垂正說，「川普政府上任不到3個月，台灣政府將繼續觀察」，並表示，「台灣政府有非常一致的立場，保護我們的主權，我們的自由和民主」。

半島電視台指出，雖然台北正採取觀望態度，但川普的「美國優先」論調和政策已引發許多台灣人擔憂，川普可能拋棄台灣換取中國在貿易談判讓步。儘管存在種種擔憂，邱垂正表示，他相信華府絕不會接受北京提出的「無理要求」，改變美台關係。

邱垂正表示，台灣有許多可提供給美國，從華府旨在制止中國擴張的戰略位置，到身為世界最重要晶片製造方的地位。邱垂正表示，「我們認為，我們可以向美國人民證明，台灣是一個非常好的合作夥伴，我們無法取代」。

邱垂正向半島電視台表示，台灣政府繼續嘗試透過官方管道與北京溝通，以經由工商界、非營利部門和學術界的中間人進行聯絡，但他批評中國與在野國民黨的溝通，將此形容為北京對台分而治之和「統一戰線」戰術的一部分。邱垂正表示，「我們正不斷面臨統戰、滲透和台灣社會的分裂，他們無所不在」。

半島電視台指出，台灣2024年以間諜罪起訴了64人，主要是現役軍人和退伍軍人，高於2022年的10人與2023年的48人。邱垂正也表示，其他威脅更為直接明顯，例如共軍過去5年間在台灣附近演練和操演升級。

邱垂正表示，僅在2024年，中國就朝台灣出動了超過5000架次軍機，包括約3000架次越過台海中線，還出動2500多艘次軍艦，其中一些進入台灣鄰接區。

邱垂正告訴半島電視台，他最關心中國國家主席習近平的領導風格，「習近平政權是一種新型威權主義，他一直在煽動狂熱的民族主義，這就是為什麼我們正看到軍事霸權和戰狼外交」。邱垂正說，「中國大陸現在不是一個非常理性的決策方，這種民族主義對鄰國構成巨大威脅」。

邱垂正表示，「如果你問我，我最擔心的是什麼，我會說是習近平政權的本質」。

川普 習近平 華府

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