台幣連四升閃見31字頭 創近半年新高

新台幣對美元匯率4月30日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角，收32.017元。（中央社）

出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，新台幣對美元匯率 4月30日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角，收32.017元，連四升並創近半年新高。

眼見新台幣匯率一路狂飆，出口商在月底最後一天瘋狂拋匯，外資也呈淨匯入，央行 進場買匯維持市場平衡，匯市交投熱呼呼，締造29.99億美元的成交巨量。

美國財政部 匯率報告遲遲未公布，新台幣匯率仍在4月上演暴衝戲碼；匯銀主管說，新台幣匯率從3月底的33.182元，如搭直升機般上漲至32.017元，就快攻破32元整數大關，過去一個月，匯價累計狂升1.165元，升幅高達3.64%。

不只如此，新台幣匯率連四天升值，累計升值5.12角，最快本周將重返31字頭。

匯銀主管說，「新台幣升太快，4月最後一天，出口商全都嚇到、跑出來拋匯停損了」，外資匯入加上出口商拋匯，市場一面倒地賣美元，促使新台幣匯率一路升值，可以說「美元沒有最便宜、只有更便宜」，讓進口商不急著進場買匯，導致新台幣匯率盤中失守32元大關，最高衝至31.942元、最多升值2.87角。