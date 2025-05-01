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受惠拉貨潮 台灣出口強勁首季GDP估衝5.37%

台灣新聞組／台北1日電
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行政院主計總處公布2025年第一季經濟成長率概估暴衝至5.37%，較今年2月預測數3.46%，增加1.91個百分點，為一年來新高。（本報資料照片）
行政院主計總處公布2025年第一季經濟成長率概估暴衝至5.37%，較今年2月預測數3.46%，增加1.91個百分點，為一年來新高。（本報資料照片）

受惠於關稅戰前拉貨潮，行政院主計總處昨日公布今年第一季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91個百分點，主因出口強勁成長。

主計總處簡任視察王翠華表示，隨AI新興科技應用需求強勁，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，使第一季按美元計價商品出口達1296億美元，創歷年單季新高。

此外三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，首季商品及服務輸出實質成長20.11%，較預測數增加10.13個百分點。

王翠華表示，第一季經濟成長率概估為5.37%，若第二季至第四季經濟成長率維持2月預測數，全年經濟成長率將上修至3.6%，較前次預測高出0.46個百分點。

媒體關注，關稅陰霾籠罩，全年經濟成長率卻上修？王翠華表示，「不見得是高估」，但也坦言，確實有太多不確定性，今年最新經濟成長率預測會在5月28日召開國民所得評審會議後發布。

主計總處先前曾在立法院提出報告指出，美國對等關稅政策恐影響今年經濟成長率0.5至1.5個百分點，最悲觀情境可能使經濟成長率不保2。王翠華指出，當時是以台灣被課32％高關稅來預測，目前美國已暫緩實施90天。

王翠華強調，美國總統川普關稅政策具高度不可預測性，依目前統計結果，台灣首季出口、生產、投資方面表現都相當好，主要仍受惠AI，且AI需求方向不變，高科技產業仍保有投資動能；「民間消費」獨憔悴，首季僅成長1.22%，不如預期。

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