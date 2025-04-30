哈德遜研究所前總裁：台灣做得愈多 美國愈容易提供支持

哈德遜研究所前總裁溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）30日出席講座「川普上任百日 從華府看印太策略」。（記者陳湘瑾／攝影）

美國總統川普關稅 政策衝擊全球，中美若談判是否涉及台灣？哈德遜研究所（Hudson Institute）前總裁溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）30日出席講座時指出，台灣並不會成為這之間的籌碼，只要台灣持續展現出願意與美國政府認真互動、願意投入國防預算。他也呼籲台灣政府儘快提出大膽、現實、具體，且考慮到美方關切的方案。

溫斯坦於30日在台大社科院梁國樹國際會議廳出席講座「川普上任百日 從華府看印太策略」，與會者中央研究院院士吳玉山、前立委許毓仁、前經貿談判辦公室代表鄧振中、日月光半導體董事長吳田玉及台大社科院國際長郭銘傑。

溫斯坦指出，當前美國已經不再願意為其他國家的國防與安全埋單，比如在川普施壓下，歐洲的軍費已顯著增加，尤其德國 新政府已經開始實施新的防務預算計劃，而台灣過去幾年在國防支出方面取得重大進展，也將兵役制度延長至1年，「希望台灣應效法德國的例子，但主要是效法以色列的例子—了解國防是自己的事（Taiwan's defense is Taiwan's business.）。」

他強調，美國會協助，但台灣必須展現出自我防衛的意志、裝備自身，並承擔作為一個有2,300萬人口、面臨人口是其50倍國家的威脅時所須肩負的責任，「台灣做得愈多，美國就愈容易與提供合作支持。」

談到近期美國對全球實施關稅一事，溫斯坦表示，美國政府希望與盟友與夥伴儘可能達成貿易協議，因為最複雜的談判將是與中國進行，如果美國能與盟友與夥伴達成強有力的貿易協定、提高國防支出、更有意識地與美國合作，就能加強這些盟友與夥伴的力量，也能有效削弱中國利用經濟依賴來對美國施壓的能力。

溫斯坦呼籲，台灣政府儘快提出大膽、現實、具體，且考慮到美方關切的方案，包括加強國防支出、加強防務訓練，並解決資安與網路安全方面等挑戰，「我相信我們會看到一個更強的台灣、更強大的美國、更深化的台美貿易與安全合作，以及更強化的未來台灣。」

關於許毓仁提問中美談判是否會涉及台灣一事，溫斯坦回應，以他對川普的理解，台灣並不會成為這之間的籌碼，除非台灣做出拒絕與美國談判，或是削減國防預算等非常魯莽的行動，「只要台灣持續展現出願意與美國政府認真互動、願意投入國防預算等態度，總統就不會讓中國有機會控制台灣的未來。」

他也重申，這也意味著台灣更應該積極提出建議，尋求與美國儘早達成協議，「動作越快、協議談得越早，台灣所處的位置會更堅強，美國的對中立場也會更有利。」