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關稅戰恐變貨幣戰 台幣強升 卓榮泰：未來匯率是重大挑戰

記者鄭媁、陳儷方、任珮云、李成蔭／台北30日電
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行政院長卓榮泰（左）與央行總裁楊金龍（右）29日出席立法院會施政總質詢，被問到美債議題，楊金龍表示每年都會與美國財政部溝通。（記者蘇健忠／攝影）
行政院長卓榮泰（左）與央行總裁楊金龍（右）29日出席立法院會施政總質詢，被問到美債議題，楊金龍表示每年都會與美國財政部溝通。（記者蘇健忠／攝影）

美國總統川普上任後大打關稅戰，立委關切接下來是否衍生貨幣戰造成台幣大幅升值，行政院長卓榮泰表示，台幣長期呈現穩定狀態，但有心理準備，未來的匯率應該也是一個重大的挑戰。他說，中央銀行長期掌握台幣匯率狀態，各方面的研判都有，「只是現在沒有告訴國人，最不好的狀況出現會是怎麼樣」，因為還不到那個時間。

受到國際美元走弱，加上月底實質需求等因素帶動下，台幣兌美元昨強升2.36角，收在32.229元，來到5個多月來的高點。匯銀人士說，台幣匯率今天有機會進一步挑戰32.1和32元整數關卡，但研判央行在32.1元應該會守一下，否則升值太快將衝擊出口商。

國民黨立委牛煦庭昨在立法院質詢指出，台灣面對美國對等關稅衝擊，產業擔憂的危機不只有高關稅，過去廣場協議要求日圓及德國馬克大幅升值，衝擊當時日本、德國製造業，若川普想複製廣場協議模式，台幣是否有大幅升值壓力？卓揆表示，雖然台幣長期是呈現穩定狀態，但政府已有心理準備，未來的匯率應該也是一個重大的挑戰，如同立委所言，包含股匯市的調整，都是必須面臨的重大挑戰。

牛煦庭追問政府是否兵推台幣升值對產業衝擊，例如來到美元兌換台幣1比28元會如何？卓榮泰說，央行長期掌握匯率，有各方面研判，只是現在沒有告訴國人最不好的狀況會是怎樣，因為還不到那個時間。他說，有關匯率變化，央行固定都有評估報告。

國民黨立委許宇甄質詢美國是否希望台幣要升值？中央銀行總裁楊金龍答詢說，沒有這回事、絕對沒有，高關稅的談判跟匯率談判是分開的，就目前所知，美國和日本談判也沒有要日圓升值。

外貿協會董事長黃志芳昨出席一場論壇時指出，川普的對等關稅對全世界造成破壞性的衝擊，但關稅僅是美國打破現有秩序的手段而已，將來貨幣戰將接手，以重建美國想要秩序。他說，匯率才是真正的戰略，是調整經濟失衡與經濟結構的重點。

黃志芳說，1970、80年代台幣對美元從40元快速升值到24.7元兌1美元，當時與現在對美有大量貿易順差的情況幾乎一樣，台灣企業大量外移，水平式的擴張到中國，利用廉價勞動力及土地以及政府的優惠；川普2.0時代的海嘯與風險，台灣企業必須再做第二次的轉型。

許宇甄也關切央行有很高的收入比例來自於美債利息，外傳美國可能要求盟友將美債換成零息債券並且不得轉讓，央行如何因應？楊金龍說，央行都有和美國財政部溝通，據了解目前並未有此項議題，一旦台灣握有債券到期，會有兩個作法，首先是繼續持有，其次是轉移到其他標的。楊金龍認為有很多選項，不是只有美債，到時候央行會做決定，且本來就有多元投資計畫。

匯率 央行 關稅

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