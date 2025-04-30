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台邊境查驗進口貨品 美酪梨、生蠔重金屬「鎘」超標

記者賴昀岫／台北30日電
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美國進口台灣的兩批酪梨，被檢出重金屬鎘含量超標。(圖／食藥署提供)
美國進口台灣的兩批酪梨，被檢出重金屬鎘含量超標。(圖／食藥署提供)

酪梨營養價值極高，被喻為超級食物，不過，台灣衛福部食藥署最新一波邊境查驗不合格名單中，卻有兩批從美國進口的鮮酪梨重金屬「鎘」超標。毒物專家表示，鎘為致癌物，多半來自農地汙染，半衰期長達20年，體內累積過量，恐引發腎臟、骨頭等組織病變。

食藥署昨公布邊境查驗不合格名單，共有8項食品農藥、重金屬等超標，其中兩批來自美國的鮮酪梨被驗出重金屬「鎘」超標，介於0.08至0.12ppm，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘的限量為0.05ppm。

食藥署副署長林金富表示，這兩批鮮酪梨的進口商不同，但來自同一個製造商，總計3796.8公斤，依規定全數銷毀或退運。至於這兩家進口商，加嚴邊境查驗，由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

此外，由淨源國際貿易有限公司從美國進口的405公斤生蠔，及永茂蔬果有限公司進口的保加利亞羊肚菌，也被檢出重金屬「鎘」，各自為2mg/kg、3mg/kg，同樣依規定，銷毀或退運。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，重金屬「鎘」已被世衛組織認定為人類致癌物，且半衰期長達20年之久，一般來自農地等環境汙染，以致出現在水果等農作物。

他說，「鎘」一旦攝取後，人體吸收比率約6%，經腸道及血液吸收，恐嚴重影響健康，造成腎及骨頭等功能異常。

顏宗海表示，「鎘」無色無味，無法從食物的外觀分辨是否受到重金屬汙染，只能建議民眾於食用之前徹底以清水清洗乾淨。台灣政府應繼續在邊境為民眾健康把關，嚴格稽查，提高不合格廠商的抽驗比率。

邊境 酪梨 世衛

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