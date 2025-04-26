嚴防洗產地 台製貨品輸美要附聲明書 新制5/7上路

從2025年5月7日起，出口人出口台灣產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。(本報資料照片)

全面防堵「洗產地」，經濟部昨公告，從2025年5月7日起，出口人出口台灣產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

經濟部表示，美國對各國課徵對等關稅 後，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國。一旦這些產品透過台灣轉運至美國以規避高關稅，將影響台灣國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。

經濟部呼籲，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並不是要限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護台灣的貿易利益及經濟發展。

由於美國原產地認定規定與台灣不同，經濟部呼籲，業者可在出口前向美國海關（CBP）申請預審產地，以維護權利。

另外，立法院會昨天進行施政總質詢，國民黨 立委賴士葆關切，政府是否能在5月底前輪到台灣進行關稅談判？行政院長卓榮泰表示，5月一定可以，也已備妥方案，談判過程中會堅持對台灣最有利的方向。

卓榮泰在回應國民黨立委丁學忠質詢時指出，台方有把握列在第一波談判中；卓強調，賴總統已經指示，談判過程中必須以農漁業為優先，而且不管工業或農業，台方對敏感項目一定堅持。

而華府喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心日前舉辦「第一個百日：川普 2.0時代與美台、兩岸關係新動態」座談會，美台商會會長韓儒伯致詞說，預期台灣將在未來幾周提出一套綜合方案來滿足川普政府要求，涵蓋關稅及非關稅措施、貿易失衡和投資等。韓儒伯預期，台灣今夏將增加對美農產品採購，也將看到更多台企赴美投資。