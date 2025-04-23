陸委會：台民眾持大陸「定居證」觸法 將喪失台灣身分

陸委會近日作出最新函釋指，兩岸條例規定台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，台灣人民領有中共居民身分證或定居證，均屬違反兩岸條例之規定。(本報資料照片)

賴政府對於台灣民眾申領大陸身分證件的規定再收緊，陸委會近日作出最新函釋指，為確保兩岸人員單一身分制度，兩岸條例規定台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照 ，否則將喪失台灣身分，而「設有戶籍」之判斷除了持有大陸居民身分證外，持有大陸定居證也將觸法。

根據行政院公報，陸委會近日發布最新解釋函令，對台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第九條之一第一項規定作出核釋。陸委會指出，法條的「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」之「設有戶籍」，按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定之關聯意義綜合判斷，應包含持有大陸居民身分證及定居證。

陸委會說明，此舉的考量中共 是以「定居」作為法律及行政管理基礎，行為人如取得公安部門發給之「定居證」，即可辦理「常住戶口登記」、並申領與中國大陸人民相同之「居民身分證」，且為確保兩岸人員單一身分制度並避免因身分混淆衝擊兩岸人員往來互動與社會運作秩序。

不過，去年1月有台師領到福建發出的首張「台灣居民定居證」，陸委會當時表示，因為大陸的「台灣居民定居證」還不需設籍大陸，因此並未違反兩岸條例第九之一條規範，不會註銷台灣戶籍；倘若申請陸方「居民身分證」才會違法。陸委會的最新函釋明顯進一步限縮了台人持有大陸居住證的行為。

事實上，經查詢，陸委會今年3月底就曾發函行政院人事行政總處、銓敘部等機關並轉知各地方政府等，明定台灣人民領有中共居民身分證或定居證，均屬違反兩岸條例之規定。陸委會函文指出，如取得中共發給之「定居證」，即可辦理「常住戶口登記」、並申領與大陸「居民身分證」，自台方行政管理言之，亦無從再予切割。

今年以來，賴政府進一步管制台灣人民申領大陸涉及身分的證件，作為包含全面清查現職軍公教人員持有大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形。陸委會2月也曾經表示，由於台灣人申領大陸居住證的案例愈來愈多，將重啟兩岸條例修法工作，把申領大陸居住證納入規管。