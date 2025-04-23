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美雙反調查 盯上七台廠 針對特定單體與寡聚物採取措施

編譯葉亭均、林文彬、記者江睿智／即時報導
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美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物展開反傾銷和反補貼稅調查。（路透）
美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物展開反傾銷和反補貼稅調查。（路透）

彭博資訊報導，美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物展開反傾銷和反補貼稅調查，此案一共涉及七家台灣化工領域的企業。

根據美國商務部在聯邦公報發布的公開調查通知，商務部3月27日收到一項反補貼稅申訴，與從台灣進口的特定單體與寡聚物有關。這項申訴由美國本土生產商Arkema代表國內產業提出，指控台灣當局提供單體與寡聚物生產商補貼，這些進口已重創美國產業，或構成嚴重威脅。

經濟部國際貿易署昨（23）日證實，美國商務部於4月16日公告對台灣與南韓的單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷調查，同時對台灣進行平衡稅調查。據統計，去年美國自台灣進口CMOs約7,938萬美元。

國際貿易署表示，在正式調查前，貿易署已向美方強調台灣政府相關措施均無特定性，不應進行平衡稅調查。現美方既已決定調查，貿易署將與業者共同因應，爭取較低稅率，也呼籲廠商積極應訴，維護出口權益。

外電報導，美國商務部已針對南韓與台灣的化學品進口啟動反傾銷調查，包括特定單體與低聚物，可用於製作黏合劑和塗料。美方也對台灣相關生產廠商進行反補貼調查（即平衡稅調查）。換言之，美國對台灣特定化學品展開了「雙反調查」。

Arkema在舉例證明美國產業受創時點出許多現象，包括市占率下降、產量下滑、產能減少、營業利益縮水及營收萎縮等。美國商務部評估指控及各項證據後，認定這些指控獲得充分證據支持，符合展開調查的法定要求。

Arkema認定台灣有七家單體與寡聚物生產商或出口商，但通知中未提供名單。不過台灣經濟部國際貿易署日前發布的新聞稿顯示，此案涉及的公司分別是長興材料、日勝化工、國精化學等上市櫃公司外，還有台灣科斯創、雙鍵化工、信捷先進材料及東昌化學。

從台灣進口的單體與寡聚物是否衝擊美國國內產業，由國際貿易委員會（ITC）負責認定，ITC將在接獲申訴後45天內做出初步判斷。

如果ITC判定台灣單體與寡聚物沒有重創或嚴重威脅美國產業的合理跡象，調查將劃下句點，反之則會遵照法規和監管時間規定繼續下去。

這次調查涉及的產品是某些多功能丙烯酸酯與甲基丙烯酸酯單體，以及丙烯酸化雙酚A環氧基寡聚物。調查範圍也涵蓋與調查對象產品混合或混製、但來自未被調查來源的寡聚物。除了台灣，美國商務部也對南韓單體與寡聚物展開反傾銷調查。

商務部 南韓

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