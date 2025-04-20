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「賴17條」寒蟬效應 兩岸民間交流停擺 社團怕被扣紅帽

記者李成蔭／台北21日電
賴清德總統提出「賴17條」後，各界憂心兩岸局勢更加緊張。（本報資料照片）
賴清德總統提出「賴17條」後，各界憂心兩岸局勢更加緊張。（本報資料照片）

「賴17條」規範緊縮兩岸交流，引發各界討論，如今政策公布逾一個月，不少兩岸交流的相關民間社團，陸續宣布「無限期暫停」活動，更有人考慮解散，因為大家都擔心被找去「喝咖啡」。多位國民黨立委感嘆，大家都怕被扣紅帽子，但此舉無助兩岸關係，還會增加敵意，接下來恐有更多交流停擺。

賴清德總統提出「賴17條」後，各界憂心兩岸局勢更加緊張，過去不少熱衷兩岸民間交流，或以討論兩岸事務為主的社團都陷入憂慮，擔心赴陸或在台灣參與相關活動就會被盯上，有些社團直接宣布「無限期暫停」活動，更有甚者乾脆解散社團，以避免不必要的情況發生。

海峽兩岸公共事務協會理事長魏裕國指出，現在就是寒蟬效應，會員都擔心被找去「喝咖啡」，所以社團針對兩岸事務宣布活動「無限期暫停」，現在在台灣也都僅舉行年度會員大會，維持社團基本存在條件，其他大小活動則都暫停。

魏裕國感嘆，兩岸關係緊張，政府怎麼做，一般民眾很難去揣測，甚至擔心被抹黑，像現在一些政治人物都惹上司法事件，敏感時機，社團是不是也會被辦？「兩岸交流確定是沒辦法做了」，只能完全停擺，或可能思考改與其他區域國家交流。

另一名民間兩岸交流社團理事長也說，「我們現在都停擺了！哪敢做兩岸交流？」因為也不能做交流活動，可能社團接下來考慮直接解散。

一名長期從事兩岸交流的人士表示，現在只要有跟公部門相關背景的團體、學校，都不敢參與交流了，大陸人士要赴台，基本都被嚴審，且都不會通過；原本相對正常的商務交流，現在也會要求比以往還要多的補充資料；只是沒想到，現在連最沒政治性的民間交流，都變有寒蟬效應。

國民黨立委陳玉珍批評，「賴17條」會對兩岸民間交流造成影響，大家擔心被扣紅帽子，尤其現在定義大陸為「境外敵對勢力」，自然引發寒蟬效應；其實，兩岸現在這種情況，民間交流可以幫忙促進善意，但執政黨這樣做，交流就變很少。

國民黨立委翁曉玲說，「賴17條」是限制人民自由，嚴重影響兩岸交流，不來往之後，兩岸敵意就會增加，最近有清大教授帶團赴陸學術交流，竟也被扣紅帽子；兩岸間學術研討、學者往來、師生交流都減少很多，接下來應該會有更多停擺。

國民黨 賴清德

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