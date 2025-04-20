我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

「別變美國棋子」 管中閔：台灣前途不能讓少數偏激者掌握

記者張曼蘋／台北20日電
民眾黨19日舉辦共識營，黃國昌主席（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）專題演講。（記者邱德祥／攝影）
民眾黨19日舉辦共識營，黃國昌主席（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）專題演講。（記者邱德祥／攝影）

美國總統川普宣布暫緩對等關稅90天，各國積極談判。台大前校長管中閔表示，相信美國會要求更多「保護費」，台灣要有主動性，不要變成美國人的棋子，且兩岸關係愈來愈緊張，是因一批「40%選票的人」自己決定了2300萬人的前途，台灣前途不能讓民進黨少數偏激分子掌握。

管中閔昨受邀赴民眾黨共識營專題演講，提到台灣風險就是美國跟大陸，目前還不知道對等關稅談判中，台灣會付出怎樣代價，相信美國會持續要求更多保護費，川普選舉曾說「台灣很有錢，要我們保護但都不付錢」，定會持續要台灣買武器，且台灣農產品勢必第一個倒楣。

管中閔指出，美國之所以要台灣半導體過去，是想要把戰略性物資掌握在手上，但值得注意的是，歐洲才是老牌帝國主義，有地方占便宜就不會放棄，接下來歐洲的手一定會伸到台灣。

管中閔認為，對等關稅也可視為台灣經濟結構轉型的動力來源，跟當年加入世界貿易組織（WTO）類似，遲早是要面對轉型，如今對等關稅要開放市場，會讓台灣有更均衡經濟結構，雖然短時間無法超越電子產業，但也有機會讓更多產業生存。

談到兩岸關係部分，管中閔坦言，兩岸問題持續惡化，而川普喜歡交易，是否會拿台灣安全來交易？這是台灣要爭取的，不該一味靠美國，「聽任美國、劍柄交到別人手上，等於就是讓對方來殺你」，台灣要在中間發揮主動性、能動性，不要變成美國人的棋子。

「不能放任、交由民進黨單獨決定台灣未來。」管中閔強調，兩岸關係愈來愈緊張，是一批40%選票的人決定台灣人的前途，這不是民進黨自己的前途，而是關係全台2300萬人，不能讓民進黨少數偏激分子掌握，要藉由更多人參與，來約束民進黨少部分人的偏激，並在天秤上平衡對美關係、兩岸風險。

民進黨 關稅 川普

上一則

監委查蝦皮涉中資遭疑擴權 前監委：調查權僅針對公權力

下一則

陳水扁看大罷免：當總統該包容 清算在野絕非好辦法

延伸閱讀

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險
宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎

宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎
紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應

紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應
搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高