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教科書擬調整 學者指自嗨：藉台灣歷史未定論達到去中化

記者張博瑞、李芯／台北18日電
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歷史教科書研擬調整惹議。圖為教育部長鄭英耀（前右一）、國教院長鄭淵全（前右二）。(本報資料照片)
歷史教科書研擬調整惹議。圖為教育部長鄭英耀（前右一）、國教院長鄭淵全（前右二）。(本報資料照片)

國家教育研究院昨宣布，歷史教科書呈現2758號決議文時，應言明在文中並未提及中華民國或台灣等字句。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財批評，教育部要調整歷史教科書的定調簡直是在自嗨、癡人說夢，且越改越亂，此舉只會讓學生無所適從。

吳昆財說，賴政府把腦筋動到歷史教科書的調整，不外乎是想主張「台灣歷史未定論」以達到「去中化」的目的，但我國的主權走出台灣海峽後，豈是民進黨說了算？無論是聯合國大會2758號決議，還是加入舊金山和約及中日和約，都是老狗吐不出新把戲。「亂改」後會讓學生茫無頭緒，不知道自己在學的是中華民國、中華民國台灣還是台灣的歷史。

吳昆財強調，中小學教育應給予明確原則和指引，若政府執意如此，乾脆比照國外「未指明或其他性別認同」可填寫「Ｘ」的作法，他諷刺，不如未來中華民國歷史課本就改名為「Ｘ國歷史」。

板橋高中歷史科教師黃惠貞認為，2758號決議文本來就沒有提及台灣等字句，這是歷史事實，在課本中呈現歷史文件的最新發展，再加上說明，便可以讓學生理解過去的歷史事件仍與今日相關。黃惠貞直言，有些人擔心這些和約可能會被用來解釋「台灣地位未定論」，但「論」就代表這只是一種說法，學生可選擇要不要接受，考試也不會是以記憶背誦呈現，實在無需擔心。

而為配合賴總統17項因應中共滲透策略，教育部也宣布將編國家教材，深化青年學子對中國的識讀教育，有高中公民教師表示，站在公民教育的立場，扣連時事、提供學生案例判斷和解讀是經常發生的狀況，教師如何跳脫特定政治立場，公平持中引導學生理解時事與學理的判斷才是重點。

中華民國 教育部 舊金山

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