陸配亞亞返陸首露面 控「講事實」卻遭賴政府迫害

圖為陸配亞亞涉武統言論限期離境，與丈夫和兒女在登機口擁抱道別。(本報資料照片)

因在社交平台涉及宣揚武統，遭內政部廢止在台依親 居留許可並勒令限期離境的陸配「亞亞」（劉振亞）近日接受陸媒「環球人物」專訪。她批評賴政府以莫須有的鼓吹武統罪名，對陸配進行迫害。這是她返陸後首度公開受訪。另外，移民 青年倡議陣線昨天也表示，移民署要求原陸籍人士3個月內補件「喪失原籍證明」非常不合理，應至少延長為1至2年，並提供救濟管道。陸委會昨回應，對於想要延期者，正收集各種案例，滾動檢討。

劉振亞於3月25日晚離開台灣返回大陸，其11歲的雙胞胎兒子和7歲的女兒則與台灣丈夫留在台灣。在與孩子分離10天後，劉振亞在4月4日台灣的兒童節這天在深圳受訪。

劉振亞提及賴政府如何對她「追殺」。3月3日，她接到移民署電話，說她發在抖音上的影片被舉報鼓吹武統，讓她去做說明。她原以為只是簡單會面，結果被審問近3個小時。「他們截取我3、4個視頻裡的幾句話，說很多台灣人聽了不喜歡。我反駁說，從古至今，台灣就是中國不可分割的部分，我講的是事實。」劉振亞說。

原以為風波會隨約談結束而平息，沒想到，3月11日晚，媒體突爆料劉振亞依親居留許可遭廢止。「身為當事人，我竟是從新聞上得知此事！」她並指控，與此同時，針對她的「輿論絞殺」也正式開始。台媒造謠她假結婚、洗人口，完全是捏造，她根本就沒有「大陸前夫、大陸小孩」，她父母也只在她坐月子期間到台灣探親過。

劉振亞提到，她的兩個兒子在學校被同學問：「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？」還有同學對她兒子說：「我在網上評論了，叫妳媽『快滾』。」她很憤怒，也很難過，但仍要克制。移民署告訴她，雖廢止了依親居留許可，但她還可申請團聚，這樣能在台灣繼續待6個月。但3月12日傍晚，她收到處分書後，第二天移民署就改口否認她可申請團聚。3月15日，她收到第二分處分書，明確說她不能申請團聚。之後又收到第三分，要求她限期離開台灣。

「我徹底看清了，民進黨當局就是要『獵殺』我們陸配！」劉振亞說，台灣有40多萬名陸配，「這道口子從我這裡開始」。

另外，中央社報導，台灣移民青年倡議陣線（移青陣）理事長劉千萍、常務理事劉俊良、李依靜，昨在立法院舉行「給我時光機，找到媽媽的除籍證明」記者會。

李依靜說，此事影響直接而深遠，許多收到通知書的人打不進去移民署的諮詢電話，且行政流程繁瑣，還被不同單位踢皮球。疫情 後兩岸直飛航班大減，光是要回到中國大陸戶籍地就要經多次轉機，買機票對一般家庭也是很大負擔。而不同省分對於除籍公文的處理方式不同，3個月期限非常不合理。補件時間應至少延長為1年到2年，涵蓋到寒暑假、節日。此外，政府應公布可替代的文件清單，說明有哪些文件具同等效力。

陸委會回應，目前已有很多人回去（大陸）申請，對於狀況特殊想要延期的人，正在收集各種案例，滾動檢討。陸委會此前提出4種情況可以具結方式替代，包含赴陸有安全疑慮；重大傷病或行動不便；過去10年沒有去過大陸，及部分台商在陸所生子女，若主張從未在陸設籍，經確認後可用具結方式。