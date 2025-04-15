我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

兩岸相近 行政院前院長陳冲：脫中入北並不合算

記者朱漢崙／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，脫中入北並不合算。（本報資料照片）
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，脫中入北並不合算。（本報資料照片）

賴清德總統日前在民進黨中常會上肯定台灣在經貿投資上走向「脫中入北」，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，萬隆會議本周屆滿70周年，當初的用意是要擺脫殖民主義，對現代人而言，Global north（全球北方）或south只是政治口號，意義不大，朝野應該想想，我們究竟擺脫經濟殖民主義沒有？

陳冲指出，去年美國總統及財長還至少三次否認美國要與中國大陸脫鉤，台灣又何德何能主張全然脫鉤？此外，依照諾貝爾獎設經濟學獎項後首位得主Jan Tinbergen的貿易重力理論，兩地貿易互動，是與兩地GDP（國內生產毛額）乘積成正比，而與兩地距離的平方成反比，以兩岸的產業結構及距離言，脫中入北，似乎並不合算。

陳冲表示，南北分立的概念，雖非國際條約所規範，但自21世紀以來，台灣因經濟發展程度，一直被視為全球北方。相信民眾一定不解，既然已是全球北方，何必又要入北？難道另有所指？有趣的是，全球開發程度較低的有77國，俗稱G77，但全球第二大經濟體、外匯存底居冠的中華人民共和國，又應如何歸類？2022年後，在國際媒體上，常出現的G77+China一詞，用意就在解決此尷尬場面。

陳冲說，台灣既然早已是Global north，那賴主席口中的「北」是否另有含義？如果只是為了對外投資，何必要有入北的口號？如果為了組建供應鏈，因是自然共生關係，應該無須強調脫中？而且PRC既在南方北方之間擺盪，要脫恐怕也不容易。

陳冲表示，上周一位年逾八旬、曾任御史的民進黨朋友問他，「為啥突然要脫中入北？」這位友人不是不懂這新名詞的意義，只是納悶為何在全球關稅熱時，丟出這個議題。

陳冲提到，2014年11月他應印尼國民福利基金會邀請，赴雅加達演講，事後特別要求安排至第三大城萬隆，參觀1955年舉辦亞非會議的舊址。

70年前，韓戰剛結束兩年，美蘇兩大強權所領導的集團已然成形，許多亞非國家部分甫才獨立，部分尚未擺脫殖民統治，此時印尼等5國發起史上首次「非白人」參與的國際會議，共計29國與會，通過10大宣言，因為標榜與美國為首的第一世界、蘇聯為首的第二世界有別，「第三世界」名稱不脛而走，也是不結盟運動的源起。

他說，20世紀末代表第二世界的East Bloc（東方集團即華沙公約）解體，成員因經濟發展程度不同，分別加入第一世界或第三世界，逐漸演變成俗稱全球北方與全球南方的觀念。不容否認，其中也參雜地緣政治觀念，所謂北方國家，在經濟開發及民主發展方面，相對也較進步。

G7 民進黨 印尼

上一則

大罷免連署進入校園 教長：言論自由 學者：聽了臉紅

下一則

深化脫中入北 教育部將編國家認同教材 鄭英耀：一邊一國毋庸置疑

延伸閱讀

因應美關稅 台行政院擬880億紓困條例 擬延後一周拍板

因應美關稅 台行政院擬880億紓困條例 擬延後一周拍板
蘇起：川抗中不保台 台迷思幻滅 陳冲：中合縱抗美連橫 值得觀察

蘇起：川抗中不保台 台迷思幻滅 陳冲：中合縱抗美連橫 值得觀察
川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要

川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要
面對美32%關稅 陳冲：台灣恐成「高關稅孤島」

面對美32%關稅 陳冲：台灣恐成「高關稅孤島」

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連