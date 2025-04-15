兩岸相近 行政院前院長陳冲：脫中入北並不合算

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，脫中入北並不合算。（本報資料照片）

賴清德總統日前在民進黨 中常會上肯定台灣在經貿投資上走向「脫中入北」，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，萬隆會議本周屆滿70周年，當初的用意是要擺脫殖民主義，對現代人而言，Global north（全球北方）或south只是政治口號，意義不大，朝野應該想想，我們究竟擺脫經濟殖民主義沒有？

陳冲指出，去年美國總統及財長還至少三次否認美國要與中國大陸脫鉤，台灣又何德何能主張全然脫鉤？此外，依照諾貝爾獎設經濟學獎項後首位得主Jan Tinbergen的貿易重力理論，兩地貿易互動，是與兩地GDP（國內生產毛額）乘積成正比，而與兩地距離的平方成反比，以兩岸的產業結構及距離言，脫中入北，似乎並不合算。

陳冲表示，南北分立的概念，雖非國際條約所規範，但自21世紀以來，台灣因經濟發展程度，一直被視為全球北方。相信民眾一定不解，既然已是全球北方，何必又要入北？難道另有所指？有趣的是，全球開發程度較低的有77國，俗稱G7 7，但全球第二大經濟體、外匯存底居冠的中華人民共和國，又應如何歸類？2022年後，在國際媒體上，常出現的G77+China一詞，用意就在解決此尷尬場面。

陳冲說，台灣既然早已是Global north，那賴主席口中的「北」是否另有含義？如果只是為了對外投資，何必要有入北的口號？如果為了組建供應鏈，因是自然共生關係，應該無須強調脫中？而且PRC既在南方北方之間擺盪，要脫恐怕也不容易。

陳冲表示，上周一位年逾八旬、曾任御史的民進黨朋友問他，「為啥突然要脫中入北？」這位友人不是不懂這新名詞的意義，只是納悶為何在全球關稅熱時，丟出這個議題。

陳冲提到，2014年11月他應印尼 國民福利基金會邀請，赴雅加達演講，事後特別要求安排至第三大城萬隆，參觀1955年舉辦亞非會議的舊址。

70年前，韓戰剛結束兩年，美蘇兩大強權所領導的集團已然成形，許多亞非國家部分甫才獨立，部分尚未擺脫殖民統治，此時印尼等5國發起史上首次「非白人」參與的國際會議，共計29國與會，通過10大宣言，因為標榜與美國為首的第一世界、蘇聯為首的第二世界有別，「第三世界」名稱不脛而走，也是不結盟運動的源起。

他說，20世紀末代表第二世界的East Bloc（東方集團即華沙公約）解體，成員因經濟發展程度不同，分別加入第一世界或第三世界，逐漸演變成俗稱全球北方與全球南方的觀念。不容否認，其中也參雜地緣政治觀念，所謂北方國家，在經濟開發及民主發展方面，相對也較進步。