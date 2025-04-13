拿台灣祭旗？分析：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

美國總統川普連日加徵中國關稅，北京強硬回嗆「奉陪到底」，美中緊張關係急速升溫。(美聯社)

美國總統川普 連日加徵中國關稅 ，北京強硬回嗆「奉陪到底」，美中關係急速升溫。太陽報引述專家指出，中國國家主席習近平恐怕將把川普關稅作為與華府 全面開戰的藉口，逐步加大對台灣軍事壓力，最終演變為武力犯台。

目前，川普對中關稅已達145%，習近平也不甘示弱將對美關稅加碼至125%，世界兩大經濟體領導人僵持不下，中國甚至警告，準備好因應「任何形式的戰爭」，並告訴川普「是把自己送上虎口」。對此，美方回應「已對戰爭準備就緒」。

英國陸軍退役上校德布雷頓-戈登（Hamish de Bretton-Gordon）警告，關稅戰可能「將全球拖入徹底衰退」，這個情況下「會製造緊張關係和戰爭」。

布雷頓-戈登指出，經濟震盪可能導致衝突，各界密切關注這點，且需為此做好準備。他描述：「緊張局勢將持續升高，直到某個臨界點崩潰，可能是以關稅戰告終，或以某種形式的衝突爆發。」

有人擔心，北京可能以侵略台灣作為籌碼，迫使華府在關稅問題上讓步。

前英國駐北京使館首席大臣、倫敦國王學院劉氏中國研究所主任布朗（Kerry Brown）警告，「台灣是目前最有可能引發全球衝突的單一引爆點」，現在中國比任何時候都有可能入侵台灣。

華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞計畫主任文哲凱（Jake Werner）也示警：「台灣或南海周邊任何一步錯都可能釀成浩劫，美中惡性循環升級，恐怕對雙方造成災難後果。」

前英國議員希里（Bob Seely）認為，習近平可能透過加強對台灣的封鎖威脅，向華府發出「非常明確的訊息」，屆時將迫使川普面臨抉擇。

而希里表示，川普可能與北京達成協議以解決關稅問題，從而避免「全球經濟崩潰」，或者冒著台灣被封鎖的風險，而這可能讓美中升級為全面戰爭。

英國智庫亨利傑克遜協會（HJS）副研究員斯平克（Darren Spinck）也認為，北京會拿台灣向美國表明自身紅線，他說，「現在北京全面入侵台灣的可能性不大。然而，在持續且升級的對峙中，北京可能會加強對台灣的軍事壓力」。