涉下錨勾斷海纜線毀台澎通信 陸籍船長遭羈押

中華電信台澎三號海底電纜2月25日遭毀壞斷纜，台南檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖通信，昨將王男違反電信管理法罪嫌起訴，移審後台南地方法院裁定羈押。

地院指出，王男涉犯電信管理法毀壞海纜設施，犯罪嫌疑重大，且為大陸地區人士，在台無固定居所與親友，有逃亡之虞，審酌王男毀壞海纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，且可能產生公共危險，認有羈押必要。

檢方指出，王男明知電子海圖均有標示我國海底電纜位置，且台南市北門區外海5浬處海底設有台澎第三海纜纜線，作為連接台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信使用，該區也是台灣政府公告禁錨區，船隻不得下錨。

未料，王男自2月22日晚間10時至2月25日凌晨3時，指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第三海纜上方Z字型徘徊，用錨爪勾斷海纜。海巡署獲報貨船於警戒區徘徊，25日2時30分駕駛船艇前往驅離，隨後接獲中華電信通知斷纜無訊號，立刻攔停貨船，並請船隻回台南安平商港配合調查。

經檢方訊問後，認王男涉毀壞海纜設施罪嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。其餘七名陸籍船員均限制住居及限制出境、出海。

檢方表示，王男始終否認犯行，且始終未供出幕後指使船東身分，犯後態度不佳，建請量處適當之刑。七名船員調查後均不起訴，將遣送出境。