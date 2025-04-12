我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

涉下錨勾斷海纜線毀台澎通信 陸籍船長遭羈押

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中華電信台澎三號海底電纜2月25日遭毀壞斷纜，台南檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖通信，昨將王男違反電信管理法罪嫌起訴，移審後台南地方法院裁定羈押。

地院指出，王男涉犯電信管理法毀壞海纜設施，犯罪嫌疑重大，且為大陸地區人士，在台無固定居所與親友，有逃亡之虞，審酌王男毀壞海纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，且可能產生公共危險，認有羈押必要。

檢方指出，王男明知電子海圖均有標示我國海底電纜位置，且台南市北門區外海5浬處海底設有台澎第三海纜纜線，作為連接台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信使用，該區也是台灣政府公告禁錨區，船隻不得下錨。

未料，王男自2月22日晚間10時至2月25日凌晨3時，指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第三海纜上方Z字型徘徊，用錨爪勾斷海纜。海巡署獲報貨船於警戒區徘徊，25日2時30分駕駛船艇前往驅離，隨後接獲中華電信通知斷纜無訊號，立刻攔停貨船，並請船隻回台南安平商港配合調查。

經檢方訊問後，認王男涉毀壞海纜設施罪嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。其餘七名陸籍船員均限制住居及限制出境、出海。

檢方表示，王男始終否認犯行，且始終未供出幕後指使船東身分，犯後態度不佳，建請量處適當之刑。七名船員調查後均不起訴，將遣送出境。

上一則

水泥工欠百萬無力償還 25刀砍死債主遭聲押

下一則

台央行穩定匯率籲廠商避險 會適當調節達「動態穩定」

延伸閱讀

中資背景貨輪毀台澎海纜 中國船長遭起訴移審羈押

中資背景貨輪毀台澎海纜 中國船長遭起訴移審羈押
台房東勸租客「別喝酒」竟遭刺死 殺人臨時工遭羈押

台房東勸租客「別喝酒」竟遭刺死 殺人臨時工遭羈押
大批警力搜查廣末涼子香閨 晃神被羈押　　

大批警力搜查廣末涼子香閨 晃神被羈押　　
抗告駁回…柯文哲等4人延押2個月 白營批：縱放綠權貴雙標

抗告駁回…柯文哲等4人延押2個月 白營批：縱放綠權貴雙標

熱門新聞

北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款