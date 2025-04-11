衛報曝台灣研擬中國入侵應變方案 「超商很重要」

傳台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，包括將全台逾1萬3000家便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資。(報系資料照)

衛報報導，為因應中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，包括將全台逾1萬3000家便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。

報導指出，總統賴清德 所設立的「全民防衛韌性委員會」正評估多種戰時場景。當中一項構想為，若中國對台發動攻擊，軍警部隊將奔赴前線，由地方民間應變單位負責後勤與民眾安全管理。屆時，台灣勢將面臨海空封鎖，鐵路與民航中斷、網路與通訊癱瘓等挑戰。

在此情況下，便利商店可望扮演關鍵角色。除透過自有物流系統配送糧食與藥品，便利商店還可能設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。

事實上疫情 期間，7-11等便利商店即曾協助政府配發口罩，具備動員與分配經驗。但轉型為戰時支援據點，仍需進一步整備與演練。

據悉，「全民防衛韌性委員會」由27位內閣官員、國安專家、企業界與非政府組織組成，迄今僅召開3次會議，但去年12月舉行了多部門桌上演練，上周在台南舉行實地演練，有民間救援人員參與，沒有軍方人員參與。

桌上演練的結果暴露一些明顯的弱點，包括負責供應食糧的部門沒有考慮到在沒有警力涉入下，如何協助配送，另外也沒有考慮到如果網路癱瘓，無法在網路上發布聲明或向村里長發送政府通知時，應該怎麼辦。

近年來，中國多次公開聲稱不排除以武力「統一台灣」，並頻繁對台施壓，包括灰色地帶作戰、網攻、認知作戰與經濟脅迫等手段。上周更再次進行針對台灣本島的軍事封鎖演練。

中國學者、前解放軍將領孟祥青日前表示，一旦台灣海上補給線遭切斷，島內資源將迅速耗盡，社會秩序恐陷混亂。

此外，台灣的能源和通訊系統也存在嚴重弱點。台灣約97%能源依賴進口，因此能源安全極易受到封鎖的影響。目前台灣戰略儲備約為90天的煤炭和石油 以及40天的液化天然氣。

而台電電網也太過集中，大型發電廠之間的輸電線很長，容易成為攻擊目標。因此台灣正努力分散進口來源、發展更多再生能源，將太陽能和風能納入電網，並讓私營部門做好危機期間可能停電的準備。

再者，針對中國可能切斷網路通訊，台灣與馬斯克旗下星鏈的談判破局後，正推動聯合商業低軌衛星的覆蓋範圍和自己的國內系統，包括計畫設置700個熱點，供政府和軍隊使用，但也可能開放民用。

報導還指出，中國在切斷台灣的網路和電話訊號之前，可能會先散播假訊息和製造混亂。

有台灣媒體從業人員表示，由於每人的發稿產出標準很高，幾乎沒有時間查核消息，甚至有些媒體還會與中國官媒共享內容。但台灣官方似乎無意解決這個弱點，報導引述政府官員表示，「台灣人對新聞本來就很懷疑了。」

接受衛報訪問的委員與分析人士對這項計畫整體仍抱持審慎樂觀的態度。有些人認為目前方向尚不明確，畢竟仍處於初期階段；也有人擔心該計畫能否獲得跨黨派支持，將成為成敗關鍵。7-11等便利商店皆拒絕置評。