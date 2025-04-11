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AIT主席懸缺近3個月 酈英傑：還不是美國的優先事項

記者陳熙文／華盛頓11日電
AIT前處長酈英傑10日出席華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）座談會。（記者陳熙文／攝影）
AIT前處長酈英傑10日出席華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）座談會。（記者陳熙文／攝影）

美國在台協會（AIT）前主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於今年1月21日結束任期，AIT主席一職已懸缺近3個月，AIT前處長酈英傑（Brent Christensen）認為，美方未來會指定人，但目前還不是美國的優先事項。

美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（Brent Christensen）10日表示，「台灣關係法」現在仍足以應付美台關係，如果對其做出修改，是有風險的提議，酈英傑認為「如果沒壞，就別修了」。酈英傑也表示，美國歷屆政府的外交政策可能朝不同的方向走，但終究還是要反映國家利益，而他認為，強健的美台關係符合美國利益。

適逢台灣關係法簽署46周年，華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）10日發布「美台關係：推動戰略夥伴四大支柱」（US-Taiwan Relations: Advancing Four Pillars of the Strategic Partnership）報告，邀請台駐美代表俞大㵢發表談話，並邀請酈英傑、美國國防部前亞太事務首席副助理部長、前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）等人座談。

主持人，現Politico中國問題記者林海（Phelim Kine）表示，美國總統川普上任後，不斷重複提到，台灣搶走美國的半導體產業，也提到台灣的國防支出不夠多，甚至說，台灣距離美國太遠，讓美國幾乎不可能防衛；川普從來沒有對台灣說過好話，卻不斷稱讚中國大陸國家主席習近平。

林海問說，美台關係是否正在改變，台灣關係法現在足以面對現在的情況嗎？

對於台灣關係法是否足夠，酈英傑認為，台灣關係法過去46年來，運作特別地好，認為「如果沒壞，就別修了」（if it ain't broke, don't fix it）；酈英傑認為，試圖去修改台灣關係法有可能會是非常具有風險的提議，並認為台灣關係法現在還夠用。

對於川普政府的對台政策是否有所改變？酈英傑引用美國前駐中國大使芮效儉（Stapleton Roy）所言，認為美國歷屆政府的外交政策都會有所不同，但就算看起來走向錯誤的方向，終究會重回正軌，因為政策傾向反映美國的國家利益；酈英傑說，強健的美台關係符合美國的國家利益。

酈英傑也稱讚賴清德總統處理對等關稅的方式，指賴政府沒有在第一時間報復，並承諾增加美國進口採購；酈英傑也認為，不能忽視台積電對美的擴大投資案，一定獲得川普政府的注意；酈英傑希望，最後能有有利於台灣的結果。

台灣關係法 川普 AIT

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