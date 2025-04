台灣國防預算占GDP10%？ 酈英傑：不可能 那不務實

華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute)10日舉行座談會。(記者陳熙文/攝影)

面對中國大陸的威脅,美方要求台灣增加國防預算占GDP的10%,美國在台協會(AIT)前處長酈英傑認為,台灣不可能達到10%,「那不務實」(that’s not realistic);美國國防部 前亞太事務首席副助理部長、前駐緬甸 大使米德偉(Derek Mitchell)則呼籲,美方也必須強化軍事工業,解決未能交付的訂單(backlog)。

美國國防部政策次長的柯伯吉(Elbridge Colby)日前以54票比45票獲得正式任命;柯伯吉曾在聯邦參議院 提名確認聽證會上表示,希望台灣把國防支出提高至接近國內生產毛額(GDP)的10%,這也符合美國總統川普過去的說法。

華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute)10日發布「美台關係:推動戰略夥伴四大支柱」(US-Taiwan Relations: Advancing Four Pillars of the Strategic Partnership)報告,邀請邀請酈英傑、米德偉(Derek Mitchell)等人座談。

酈英傑表示,台灣的防衛已經開始採用新的想法,朝向建置更便宜、機動性和分散的武器系統,並可以由台灣自行生產製造;酈英傑也指出,台灣的防衛支出也包含民間防衛、強化全社會韌性等項目,但可能沒有被納入整體的國防預算之中。

酈英傑認為,大家不必過於專注在國防預算占多少GDP,並表示,台灣永遠不可能達到10%,「那不務實」;米德偉也說,他不會提出一個百分比的目標,尤其台灣在危急情況維持能源、糧食、醫療和網路等,與國防同等重要。

米德偉說,美方過去確實對台灣的態度持疑,認為台灣自滿於美國會來防衛台灣,或者認定台海已維持和平那麼久,不會發生戰爭;不過,米德偉認為,民進黨政府認真面對中國大陸的威脅,以陸軍為中心的台灣國軍也正在改變,更注重海空能力。

米德偉認為,台灣目前在國防預算上面臨內部的政治問題,必須說服台灣人民,台灣有必要增加對國防的承諾。

不過,米德偉說,問題也不能全部怪罪在台灣身上;台灣當然要更嚴肅面對問題,但美國和其他國家也必須要加緊努力,有更好的表現。

米德偉指出,美國目前的國防軍事工業面臨很多未交付的訂單;台灣急需建立防空、無人機等各項能力,但美國卻延遲交貨。