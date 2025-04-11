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台灣國防預算占GDP10%？ 酈英傑：不可能 那不務實

記者陳熙文／華盛頓11日電
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華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）10日舉行座談會。（記者陳熙文／攝影）
華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）10日舉行座談會。（記者陳熙文／攝影）

面對中國大陸的威脅，美方要求台灣增加國防預算占GDP的10%，美國在台協會（AIT）前處長酈英傑認為，台灣不可能達到10%，「那不務實」（that’s not realistic）；美國國防部前亞太事務首席副助理部長、前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）則呼籲，美方也必須強化軍事工業，解決未能交付的訂單（backlog）。

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）日前以54票比45票獲得正式任命；柯伯吉曾在聯邦參議院提名確認聽證會上表示，希望台灣把國防支出提高至接近國內生產毛額（GDP）的10%，這也符合美國總統川普過去的說法。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）10日發布「美台關係：推動戰略夥伴四大支柱」（US-Taiwan Relations: Advancing Four Pillars of the Strategic Partnership）報告，邀請邀請酈英傑、米德偉（Derek Mitchell）等人座談。

酈英傑表示，台灣的防衛已經開始採用新的想法，朝向建置更便宜、機動性和分散的武器系統，並可以由台灣自行生產製造；酈英傑也指出，台灣的防衛支出也包含民間防衛、強化全社會韌性等項目，但可能沒有被納入整體的國防預算之中。

酈英傑認為，大家不必過於專注在國防預算占多少GDP，並表示，台灣永遠不可能達到10%，「那不務實」；米德偉也說，他不會提出一個百分比的目標，尤其台灣在危急情況維持能源、糧食、醫療和網路等，與國防同等重要。

米德偉說，美方過去確實對台灣的態度持疑，認為台灣自滿於美國會來防衛台灣，或者認定台海已維持和平那麼久，不會發生戰爭；不過，米德偉認為，民進黨政府認真面對中國大陸的威脅，以陸軍為中心的台灣國軍也正在改變，更注重海空能力。

米德偉認為，台灣目前在國防預算上面臨內部的政治問題，必須說服台灣人民，台灣有必要增加對國防的承諾。

不過，米德偉說，問題也不能全部怪罪在台灣身上；台灣當然要更嚴肅面對問題，但美國和其他國家也必須要加緊努力，有更好的表現。

米德偉指出，美國目前的國防軍事工業面臨很多未交付的訂單；台灣急需建立防空、無人機等各項能力，但美國卻延遲交貨。

國防部 緬甸 參議院

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