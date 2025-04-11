新聞評論／星關稅10％尚憂風險 台還在「至少有音樂」

美國總統川普宣布對等關稅政策，國際深受衝擊。國民黨立委徐巧芯說，對比其他國家領袖紛紛採取行動，賴清德總統卻要大家享受音樂。（取材自徐巧芯臉書）

川普 用關稅 向全球宣戰，對等關稅實施前夕，又突然喊暫緩90天，根本是在玩弄世界。各國戰、和態度不同，新加坡 雖被列入最低關稅的10％稅率，總理黃循財仍發表談話，指出星國面臨被擠壓、被邊緣化、被拋棄的風險，呼籲國民做好準備迎接衝擊。而台灣被課32％重稅，賴總統卻以影片現身音樂祭高舉「至少我們還有音樂」布條。他後來幾度回應則是前倨後恭，先稱要強力交涉，隨即急轉彎宣布不報復、零關稅，最後又表態支持「脫中入北」。

面對國際衝擊，各國條件不同，應對策略與態度各異，重點是如何降低風險，爭取最佳利益，布局長遠發展。對比星、台兩國領導人，器識、格局、策略、領導力，都差一大截。

川普的對等關稅，狠敲各國對美貿易順差；但新加坡卻是東協中唯一對美國長期貿易逆差的國家。美星自由貿易協定2004年生效，美國出口新加坡的商品一直享有零關稅待遇。因此，新加坡原以為不會成為美國加稅對象，只是擔心在全球貿易摩擦加劇、經濟整合與供應鏈退化的情況下，新加坡將間接受到影響；未料川普全方位掃射，星國仍無法倖免。

事實上，新加坡列名10％的最低基準關稅，較其他國家仍更具相對優勢。新加坡也能透過外交、多邊機制和區域合作，應對貿易戰。新加坡簽署了「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「太平洋聯盟—新加坡自由貿易協定」（PASFTA）等27個自由貿易協定，極高的貿易自由化條件，有助於降低美國關稅衝擊。

但黃循財仍誠實面對問題，認為美國拋棄WTO體系，將重創小國。他認為，新加坡受川普關稅戰的直接影響有限，故不會採取關稅報復；但全球一旦爆發全面貿易戰，貿易依賴程度極高的新加坡所受衝擊將比其他國家更大。他也擔心，重演1930年代貿易戰升級為武裝衝突，最後引發第二次世界大戰。黃循財告訴人民：新加坡憑藉財政儲備、社會團結和堅定意志，比許多國家更有準備；但國民要做好心理準備，不能陷於安逸，以免措手不及。

川普關稅戰規模超乎預期，但關稅戰預告已久，台灣仍顯得過度輕忽，甚至以為奉上台積電，就可高枕無憂。儘管行政院副院長鄭麗君稱，政府是以「25％＋Ｎ」推估關稅，但許多人更相信民進黨總召柯建銘所稱參與國安會議的關稅預估10％，行政院長卓榮泰更要國人「安心睡覺」。結果關稅巨棒揮來，賴政府倉皇失措，怒責美國既不合理也不公平，將嚴正交涉；等到神智恢復，又忙不迭屈膝彎腰，匍匐在地。

賴清德說要與美國從零關稅談起，但越南率先表態零關稅，卻被嗆別想降關稅就完事。台灣已掏光家底，又自掀底牌，還有什麼牌可打？賴清德說，還要整合「台灣投資美國隊」，但川普已奪走晶片，台灣還必須把整個供應鏈連同其他產業都拿去進貢嗎？日昨，賴清德又說出未來投資要「脫中入北」，但北美對製造業荒疏已久，企業在那裡找得到工人嗎？這豈非在掏空台灣嗎？

關稅戰是一場全球戰爭，世界經貿秩序將劇烈重組，甚至可能出現學者所稱「全球貿易減美國」現象，或邁向「去美國化的全球化」時代；誰料，賴政府卻只想把台灣鎖進美國。如果領導人器識短淺，又無深謀遠慮，小國更會被邊緣化。美國在搜括全球經濟利益，中共在重畫地緣政治地圖；夾在中共軍演和美國關稅之間，台灣將被推向何方？（轉載自聯合報社論）