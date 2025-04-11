美印太司令：打造台海地獄景象 台需正確投資與美一致

美印太司令部司令帕帕羅曾主張的台海「地獄景象」構想，指台灣投資需與美國一致。 圖為共軍東部戰區1月在台灣周邊聯合演訓。（圖／國防部提供）

美國聯邦眾議院軍委會9日就「印太軍事部署與國安挑戰」召開聽證會，共和黨籍眾議員 戴佳雷質詢作證的印太司令部司令帕帕羅，曾主張的台海「地獄景象」構想，將如何融入該司令部規模更大的嚇阻架構，以及美方如何協助確保台灣投資正確能力，以使「地獄景象」可行。

美軍的「地獄景象」策略是挫敗共軍 關鍵，即當中國入侵艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海布署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台美和其他夥伴部隊爭取全面反擊時間。

帕帕羅答道，即透過水下無人載具、水面無人載具、空中無人系統，還有滯空攻擊彈藥等武器系統，並將其操作整合至一個共通的指管框架內，以發揮最大效能。帕帕羅說，台灣也正進行這些投資，而這些投資業已、也必須與美方的投資一致。

對美國如何加速武器交付，以改善台灣自衛能力，帕帕羅稱關鍵在於某些狀況下消除官僚限制，包含放寬供應基地的限制、對供應基地進行認證，還有確保穩定金流，以資助下游需長前置作業時間的計畫。

帕帕羅另提到對中國大陸威脅的評估，直言中國愈來愈咄咄逼人的行為、空前的軍事現代化，包含人工智慧（AI）、高超音速武器、太空 能力等多項領域的進展，對美國、盟友與夥伴構成真實又嚴峻的威脅。

帕帕羅指稱，去年共軍藉由對台持續施壓的行動，展現出日益成長的軍事能力，這類行動的規模比過去擴大百分之三百。

帕帕羅另在書面證詞中重申，中國在台灣周邊具侵略性的行動不僅軍演，更是旨在強行促統的模擬預演。對美軍當前最密切關注哪些指標，以評估這類預演是否正朝著為即將發生的台海衝突，進行實際準備的方向發展。

帕帕羅答道，美方觀察裝備、人員與彈藥的轉運情形，也更深入研究北京運用的非軍事性國家力量工具，以重新掌握戰略與作戰方面的預警能力。

另在前述聽證會，眾議員索倫森質詢作證的美國國防部助理部長約翰．盧，總統川普對等關稅對台灣提高國防預算的影響。盧答道，五角大廈正用手邊不同工具，無論是透過總統撥款權、外國軍事融資，或美國國會的台灣安全援助倡議，致力將安全系統優先提供台灣。盧並表明，台灣已承諾將國防預算提高至GDP的3%，但仍須在支出、強化不對稱作戰能力，以及改革上有更多作為。