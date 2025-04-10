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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

因應陸建廈金大橋 「小三通」航線暫改道 明年2月恢復

特派記者陳政錄／北京10日電
因廈（門）金（門）大橋（廈門段）建設需要，自4月9日起，廈金小三通客運航線船舶航行的金通航道實施新的航路規畫。圖為4月8日，廈門海事局工作人員在金通航道水域拋設JT14A號燈浮，遠處便是正在建設的廈金大橋（廈門段）。（中新社）
因廈（門）金（門）大橋（廈門段）建設需要，自4月9日起，廈金小三通客運航線船舶航行的金通航道實施新的航路規畫。圖為4月8日，廈門海事局工作人員在金通航道水域拋設JT14A號燈浮，遠處便是正在建設的廈金大橋（廈門段）。（中新社）

因應大陸興建「廈金（金廈）大橋」廈門段的需要，據廈門海事局方面指稱，自昨起，廈金「小三通」客運航線船舶航行的金通航道實施新的航路規畫，並預計到明年2月進行二次改線，恢復到固定航線上。但陸方也表示，航道調整後，客船運營時間、班次均無變化。

據大陸官媒中新社報導，目前廈金大橋（廈門段）海上主線橋梁已進入裝配化施工新階段，開啟項目建設「陸海協同、智能拼裝」快速實施模式。為此，廈門海事局相關負責人表示，由於施工船舶拋錨時，會將錨纜拋至原金通航道內，容易造成通航安全隱患，廈門海事航保部門主動謀畫推動金通航道啟動改線事宜。

據報導，金通航道調整之後，廈金「小三通」客運航線客船運營時間、班次等均無變化。

廈門海事局通航管理處副處長葉志民指出，此次金通航道改線方案是根據廈金大橋（廈門段）施工計畫量身打造、分階段實施的，計畫通過兩次臨時改線，逐步完成金通航道的最終改線任務。本次改線後，預計在明年2月進行二次改線，恢復到永久的固定航線上。

自2001年1月2日開通以來，金門和廈門的「小三通」航線，被稱為兩岸交往的「黃金通道」，2023年初金廈（泉）小三通復航後，該年經金廈（泉）小三通往來人次就達72.7萬人。

據陸方規畫，金廈大橋是以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。其中廈門段長17.34公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長2.275公里。上月福建日報曾報導施工進展，指項目正式步入大規模裝配化施工新階段。

大陸國台辦發言人陳斌華日前表示，建設廈金大橋是兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，大陸將和金門鄉親一樣，熱切期盼「新三通」早日實現，正在紮實推進各項工作。

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