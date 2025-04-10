即時短評／還在重押天秤一端 賴清德是不敢認清還是不能認清？

賴清德總統。(中央社)

美國總統川普 宣布對台灣等多國實施的對等關稅 暫時調降至10%，為期90日，但針對中國商品的關稅大幅提高至125%，許多民進黨人士開始大讚賴清德 總統在投稿彭博社的投書展現戰略願景。只不過，從賴總統刻意強調「脫中入北」的論述中可以看出，就算是面對國際經貿困境，「依美抗中」仍是賴政府無法捨棄的主旋律。

賴總統昨天在民進黨中常會表示，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球；矽盾2.0說明了台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是他提出「非紅產業鏈」及「台灣+1」、「台+美新布局整體藍圖」的一部份。他更強調，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

從賴總統的談話不難發現，就算台灣在川普掀起關稅戰後的嚴峻挑戰下，「脫中」仍是民進黨對內宣傳的主旋律。但其實在中國大陸勞工薪資起漲，環保意識逐漸抬頭，以及地緣政治的影響下，台灣企業對東南亞的投資在2023年時就已超過對中國大陸的投資。「脫中」對台資企業來說，是在商言商的進行式。

至於「入北」，就算台灣要極力擺脫對中國大陸市場的依賴，但中國大陸畢竟是有著14億人口，且相對有消費能力的廣大市場，台灣若真的要擺脫，願意接棒的國家一堆，就連川普也想賣飛機、黃豆；在這樣的國際現實下，台灣要「入北」，搞民主國家聯盟、非紅產業鏈，要怎麼說服他國願意同盟？

更何況，賴總統面對川普關稅威脅的策略，是尋求重啟貿易談判，擴大對美採購及投資，致力排除非關稅貿易障礙，明顯是要加碼重押美國；但因應變局的五大策略僅是為了獲得美國一方善意評價，完全沒有所謂的民主國家聯盟、非紅產業鏈，雞蛋只是更集中在同一個籃子中。

賴總統應該考慮的是，川普要的擴大對美投資，絕對不是要台灣不要的產業，而是類似台積電等，一外移就恐讓台灣經濟空洞化的產業，衝擊地不但是台灣的貿易順差、技術外流，更怕是廣大勞工生計，也會因此受到影響。但這個部分，從目前府院端出的對策，看不出具體解方。

賴總統在致力排除美國的非關稅貿易障礙時，是否有勇氣提醒美國人，當Google、Facebook等網路平台，免費利用台灣媒體報導獲得龐大的利潤，是不是也該公平處理台灣產業所受到的不公平待遇；賴總統更該藉由執政之力，儘速通過媒體議價法，提供台灣媒體產業更健康的發展環境。