蘇起：川抗中不保台 台迷思幻滅 陳冲：中合縱抗美連橫 值得觀察

台北論壇董事長蘇起。（本報資料照片）

中廣公司昨日舉辦「32%關稅 ，台灣何去何從」研討會，多位與會學者專家不但批政府談判策略形同「全程繳械」，並且同時點出接下來要觀察的重點在於會否出現以反抗美國為軸心的「經貿整合」。台北論壇董事長蘇起9日也在一場講座表示，台灣的地理歷史塑造出的「溫室」，讓台灣對地緣政治不敏感，且產生許多迷思，在川普 上台後，這些迷思被打破，他認為川普的思維是「抗中不保台」，兩岸和統的最後希望，只剩下美中談判。

中廣公司舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲出席。(記者林伯東／攝影)

本報系聯合報報導，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲，在中廣研討會中以「戰國策」中的「合縱連橫」比喻美國總統川普採取「連橫」策略，對全球各國來「各個擊破」談判，北京採取報復性關稅是「合縱」的開始，值得觀察中國與歐盟甚至俄羅斯是否有進一步聯盟可能性。

淡江大學財務金融系教授聶建中直批，政府的談判策略叫「全程繳械」，根本就是「要五毛給一塊，愈談愈慘！」

主持這場研討會的中廣前董事長趙少康指出，現在已是第三次世界大戰，且是經濟的世界大戰，而全球化當時是美國推動的，現在卻因為中國崛起而反全球化，已不是原來的美國，他強調，台灣不能只靠美國，並反批民進黨就是100%靠美國，他進而以越南 為例指出，越南就算提零關稅也沒用。

台北中國時報報導，蘇起9日應台灣民眾黨邀請，發表有關兩岸關係和國際形勢的演說，他指出，台灣在主權轉手的過程中，從未經歷過大規模戰爭洗禮，但這也使得台灣社會普遍對地緣政治敏感度不足，並產生一些迷思，包括認為台灣的民主受到各國敬重，台灣過去安然無事將來也不會有事，甚至認定中共會因代價太大等原因不會選擇動武，就算動武，美國勢必前來救援。

蘇起表示，自川普上台以來，美國對台灣的態度與拜登時期相比發生了顯著變化，這使得許多台灣人過去的迷思逐步被打破。首先，川普除了台積電，對台灣所謂的民主價值根本不看重，台灣的「民主牌」不再有效；其次，美國國會對台灣的支持也轉趨低調，甚至美國為了自身利益，不惜與全球盟友關係疏遠，他認為川普的思維是「抗中不保台」，兩岸和統的最後希望，只剩下美中談判。