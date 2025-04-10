我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

蘇起：川抗中不保台 台迷思幻滅 陳冲：中合縱抗美連橫 值得觀察

台灣新聞組／台北10日電
台北論壇董事長蘇起。（本報資料照片）
台北論壇董事長蘇起。（本報資料照片）

中廣公司昨日舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，多位與會學者專家不但批政府談判策略形同「全程繳械」，並且同時點出接下來要觀察的重點在於會否出現以反抗美國為軸心的「經貿整合」。台北論壇董事長蘇起9日也在一場講座表示，台灣的地理歷史塑造出的「溫室」，讓台灣對地緣政治不敏感，且產生許多迷思，在川普上台後，這些迷思被打破，他認為川普的思維是「抗中不保台」，兩岸和統的最後希望，只剩下美中談判。

中廣公司舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲出席。...
中廣公司舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲出席。(記者林伯東／攝影)

本報系聯合報報導，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲，在中廣研討會中以「戰國策」中的「合縱連橫」比喻美國總統川普採取「連橫」策略，對全球各國來「各個擊破」談判，北京採取報復性關稅是「合縱」的開始，值得觀察中國與歐盟甚至俄羅斯是否有進一步聯盟可能性。

淡江大學財務金融系教授聶建中直批，政府的談判策略叫「全程繳械」，根本就是「要五毛給一塊，愈談愈慘！」

主持這場研討會的中廣前董事長趙少康指出，現在已是第三次世界大戰，且是經濟的世界大戰，而全球化當時是美國推動的，現在卻因為中國崛起而反全球化，已不是原來的美國，他強調，台灣不能只靠美國，並反批民進黨就是100%靠美國，他進而以越南為例指出，越南就算提零關稅也沒用。

台北中國時報報導，蘇起9日應台灣民眾黨邀請，發表有關兩岸關係和國際形勢的演說，他指出，台灣在主權轉手的過程中，從未經歷過大規模戰爭洗禮，但這也使得台灣社會普遍對地緣政治敏感度不足，並產生一些迷思，包括認為台灣的民主受到各國敬重，台灣過去安然無事將來也不會有事，甚至認定中共會因代價太大等原因不會選擇動武，就算動武，美國勢必前來救援。

蘇起表示，自川普上台以來，美國對台灣的態度與拜登時期相比發生了顯著變化，這使得許多台灣人過去的迷思逐步被打破。首先，川普除了台積電，對台灣所謂的民主價值根本不看重，台灣的「民主牌」不再有效；其次，美國國會對台灣的支持也轉趨低調，甚至美國為了自身利益，不惜與全球盟友關係疏遠，他認為川普的思維是「抗中不保台」，兩岸和統的最後希望，只剩下美中談判。

川普 關稅 越南

上一則

美關稅32%衝擊 全台產值估減9000億元 12萬人失業

下一則

賴清德：投資脫中入北是正面方向 學者：應分散美國市場

延伸閱讀

美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲5成 估業績創10年來最差

美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲5成 估業績創10年來最差
川普關稅戰衝擊 任天堂Switch 2銷量下修12%

川普關稅戰衝擊 任天堂Switch 2銷量下修12%
川普關稅政策的背後謀略

川普關稅政策的背後謀略
川普喊卡對等關稅 馬斯克1表情符號洩心境、華爾街大咖讚教科書級示範

川普喊卡對等關稅 馬斯克1表情符號洩心境、華爾街大咖讚教科書級示範

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域