我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

陸配身分陷「人球」困境 民團：問題在兩岸缺協調機制

記者張策、蔡家蓁／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委陳玉珍表示，若當年申請時資料已齊全，不應把新的規定，強加在2004年之前合法申請的陸配身上。(本報資料照片)
國民黨立委陳玉珍表示，若當年申請時資料已齊全，不應把新的規定，強加在2004年之前合法申請的陸配身上。(本報資料照片)

許多來台定居多年的陸配近期收到移民署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等文件，否則將撤銷在台定居證及戶籍登記。有民團表示，問題根本在於兩岸缺乏協調機制，若台灣也取消居留及除戶，恐讓當事人陷「人球」困境。

兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明指出，2004年修法當時，許多陸配已依規簽下切結書，聲明放棄大陸戶籍，當時並未要求公證或驗證，2004年至今也十年過去了，很多時間可以處理卻沒處理。

鍾錦明表示，問題的根本在於兩岸至今仍缺乏協調機制。他強調，大陸方面近年來也進行戶籍清查，若認定一人已非其國民，將不再承認其戶籍，也可能拒絕重新收容，若是台灣也取消居留及除戶，會讓當事人陷入「人球」困境。

「就像台灣人不可能同時有台北和高雄的戶籍，大陸方面也不可能讓一個人同時有大陸和台灣的身分。」鍾錦明呼籲，政府應積極與陸方協商，了解陸方是否仍有資料可供查驗，並探討是否可開放讓親友代辦補證、或提供其他佐證方式，讓當年已有放棄行為、卻因程序不全的陸配，有補正的空間。

移民署近期以「兩岸人民關係條例」第9-1條為由，陸續通知部分大陸配偶補交「喪失原籍證明」，否則將面臨撤銷居留與除戶處分，引發陸配不安。

對此，國民黨立委陳玉珍直言，若當年申請時資料已齊全，不應該把新的規定，強加在2004年之前合法申請的陸配身上。

陳玉珍指出，「兩岸人民關係條例」第9-1條是2004年3月才修法，因此對於2004年前來台定居者，事隔多年再補件，「根本不合理」。她認為，這些人來台至今多已生活安穩，倘若真無法取得證明，應由移民署協助處理，不應該讓人感覺被刁難。

陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機...
陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機口，依依不捨地相互擁抱道別。(本報資料照片)

移民 國民黨

上一則

面對美32%關稅 陳冲：台灣恐成「高關稅孤島」

下一則

霸凌涉過失致死不起訴...謝宜容交保泣訴「對不起家屬」

延伸閱讀

台內政部驅逐中配 挨批大砲追殺小蝦米

台內政部驅逐中配 挨批大砲追殺小蝦米
末班機都飛了…陸配小微未離台 明移民署恐「這樣做」

末班機都飛了…陸配小微未離台 明移民署恐「這樣做」
陸配小微、恩綺離台倒數 劉世芳曝一位猶豫不決有變數

陸配小微、恩綺離台倒數 劉世芳曝一位猶豫不決有變數
冷眼集／守護國會多數 藍營縣市長、民代須拋鴕鳥心態

冷眼集／守護國會多數 藍營縣市長、民代須拋鴕鳥心態

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍