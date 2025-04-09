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史上護盤時指數最高 台股2天重挫2838點 國安基金將進場

記者朱漢崙、陳儷方／台北9日電
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台北股市兩天重挫近3000點，國安基金8日召開臨時委員會，決議授權進場護盤，這是國安基金第9次護盤台股，也是護盤指數最高的一次。（記者曾學仁／攝影）
台北股市兩天重挫近3000點，國安基金8日召開臨時委員會，決議授權進場護盤，這是國安基金第9次護盤台股，也是護盤指數最高的一次。（記者曾學仁／攝影）

台北股市本周兩個交易日重挫2838點，為穩定市場信心，國安基金昨天下午在台股收盤後召開臨時委員會議，決議進場護盤。這是國安基金第9次護盤，並創下宣布進場護盤時指數位於1萬8459點的最高紀錄。

台股昨天繼續重挫772點、收1萬8459點，國安基金傍晚宣布授權進場。據了解，國安基金臨時委員會議由國安基金主委、行政院副院長鄭麗君主持，會議在昨天下午5時召開，約1個小時即以共識決通過進場護盤。

一名與會委員指出，授權護盤的主要考量是市場缺乏信心，且委員一致認為美國總統川普關稅風暴引發市場恐慌，已構成「非經濟因素」的國安基金啟動要件。

官員指出，現在的市場信心的確太脆弱，尤其32%的對等關稅開徵，等於出口商有三分之一的營收都得拿去繳稅，已構成產業基本面的問題，也造成股民信心潰散，儘管昨天台股跌幅看似收斂，根據統計仍有770家的上市櫃公司股價被打入跌停，占整體上市櫃公司4成，市場信心疲弱由此可見，國安基金進場護市有其必要。

與會委員多認為，最大的變數仍在這次官員赴美溝通能否達成降稅共識，國安基金此時進場，也是以防萬一，並在必要時刻及時安定市場信心。

知情人士指出，國安基金獲得授權進場後，與其他政府基金在進場時點會更密切的配合，尤其切忌避免「左手打右手」，例如國安基金進場時，其他基金不要倒貨、折損兵力。

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