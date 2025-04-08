台國安局：中共「笑臉攻勢」應對川普 降低美盟圍堵

美國總統川普上任後對外動作頻頻，台國安局最新報告指出，中共加強修補與各國關係、誘使各方加強經貿合作，企圖以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力。（路透）

美國總統川普 掀關稅戰引發全球震盪，國安局最新報告指出，中共 利用川普政府著眼美國利益等考量，加強修補與各國關係、誘使各方加強經貿合作，企圖以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力。

國安局長蔡明彥明天將赴立法院外交國防委員進行業務報告，根據國安局報告指出，川普政府今年1月20日上任後，秉持「美國優先」理念推 動內外政策，並積極推促以哈、俄烏停戰，以利集中資源應對中共威脅。

不過，報告中也提及，川普政府宣布對外貿易與投資政策，企圖引導製造業回流美國、增加就業機會；同時加強防堵中共投資美國科技、關鍵基礎設施、能源等領域，以及限制美企投資中共半導體、AI、量子科技等領域，加速美國高科技產業與「中」脫鉤，將牽動全球產業鏈重組。

國安局指出，中共利用川普政府著眼美國利益及美盟強化戰略自主、多元化布局等考量，加強推動與英國、日本、印度 、南韓、澳大利亞等國接觸，表達修補關係意願；另輔以對歐洲、日本、南韓等38國單方面開放免簽、對澳大利亞全面貿易解禁、緩和與印度邊境對峙等，誘拉各方加強經貿合作，謀以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力，持續鞏固與「全球南方」國家合作關係。