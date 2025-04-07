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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

台學者：賴政府輕忽 談判零關稅…先「亮底牌」不妥

台灣新聞組／台北7日電
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台灣被川普課以32%關稅，賴清德總統5日向全民信心喊話表示，台灣沒有計畫採取報復，會與美國協商。（圖／台總統府提供）
台灣被川普課以32%關稅，賴清德總統5日向全民信心喊話表示，台灣沒有計畫採取報復，會與美國協商。（圖／台總統府提供）

面對美國對等關稅賴清德總統表示要和美方從「零關稅」談起，更要整合「台灣投資美國隊」。經濟學者認為，要談到零關稅幾乎不可能，在談判前亮底牌更不妥；農經學者則說，調降關稅條件很可能就是取消美豬牛等非關稅貿易障礙，將衝擊台灣畜牧業產業鏈。國際關係學者認為賴清德一開始輕忽，要看接下來這幾天亡羊補牢是否奏效，關鍵在台方官員能否將意見傳入川普核心圈。

中央大學經濟系教授吳大任表示，美國連友好國家都課徵高關稅，主要目的除了希望有更多製造業投資美國，關稅更是生財手段，不會輕易讓步；「要談到零關稅的可能性太低了」，最理想就是降到20%，這已很不容易。

吳大任表示，投資是談判的籌碼，不能輕易亮牌，應讓川普團隊感受到如果沒對台灣關稅優惠，未來不見得會投資美國，甚至談好的投資都不見得落實，現在都講好要去投資，美國幹嘛對台讓步？

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生認為，賴清德拋出零關稅可能受到越南啟發，台灣對進口品徵的關稅不高，此舉也可算展現誠意；政府組投資美國隊是美國想要的，但有能力投資美國的只有鴻海、台積電等大企業，企業投資美國是想賺錢，但美國生產成本高，還有強勢的工會，如果無法成本管控、高自動化，難度極高。

台大農經系主任張宏浩認為，美國祭出對等關稅目的是讓製造業回歸美國本土以穩定就業率，買不買美國農產品並不重要，美國以對等關稅為起始點讓大家重回談判桌，美豬牛非關稅貿易障礙一定會被攤開來談，但美豬牛使用瘦肉精，若大量進口勢必影響台灣畜牧業產業鏈。

陳李農改團隊執行長李武忠則認為，如果美國願意和台灣簽自由貿易協定（FTA）就能把關稅逐步降到零，應趁此機會談。

淡江戰略所所長李大中和政大外交系教授黃奎博都說，賴政府到目前為止有些過度樂觀，輕忽了川普手段。黃奎博說，行政院長卓榮泰要大家安心去睡，加上賴清德和蕭美琴副總統失言，在在顯示賴政府輕忽。

李大中說，面對關稅議題，各國都派出高層官員甚至領導人親自上陣談，外界一定會好奇台灣要派出什麼人？能不能找到對的管道把訊息傳出去好讓川普未來若要調整策略能對台灣友善些？將是未來觀察重點。

關稅 賴清德 川普

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