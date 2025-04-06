應對美重稅 台灣南向傳產業擬回陸 「畢竟內需有相當規模」

美國將對台灣加徵32％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。（記者劉學聖／攝影）

美國總統川普 對台灣揮關稅 大刀，工具機產業首當其衝，台灣工具機暨零組件公會創會理事長楊德華直言「重傷」，籲政府盡快與美國協商降低稅率，否則只能出走美國設廠。而近年生產據點移往東南亞 的一名成衣加工業者則坦言，思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模。

本報系聯合報報導，川普宣布提高台灣對等關稅至32%，工具機產業成重災區。集結雲林嘉義地區63家上市櫃公司的「義雲會」也憂心，高雄螺絲螺帽等扣件產業輸美，占金屬加工品總出口的92%，哀嘆衝擊最大。

楊德華直言「很傷」，他說，台灣工具機廠多做OEM代工，難有資本面對重稅衝擊，以他的集團為例，在美國加州備妥1200萬至1500萬美元存貨約可賣一年，目前還在可控範圍內，但政府應正視問題嚴重性，盡速協商降稅，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

高雄螺絲、螺帽等金屬扣件業輸美產值約523億元台幣（約15.8億美元），台灣螺絲公會前任理事長蔡圖晉說，美國實施新關稅，對螺絲產業影響真的會很大。另有業者說，除少數在美國設廠、一條龍式生產的業者是贏家之外，絕多數業者都將大受衝擊，「情況會很嚴重」。

「義雲會」創會會長林文村指高關稅未訂落日條款，銷美產業大家現在是一團亂，慌了手腳，憂心產業斷鏈、斷資金，市場重新洗牌，「與美國做生意這麼久，沒碰過這麼高關稅的衝擊」。

嘉義縣工業會理事長呂武錦說，大家原本預期頂多課徵10%關稅，豈料暴增三倍以上，產業措手不及，若關稅無法調降，訂單可能被其他國家搶走，政府應快跟川普交涉降稅。

台北中國時報報導，針對川普的對等關稅，資通大廠衝擊大，供應鏈指出，目前主要資通大廠應對策略，就是把還未出貨的相關產品暫緩出貨，或是調配至美國以外嚴重缺貨的國家；而近年生產據點移往東南亞的一名成衣加工業者則坦言，思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模。

成衣加工業者5日指出表示，近年來很多成衣、製鞋台商從大陸轉向越南、柬埔寨等東南亞國家設廠，甚至回流台灣，美國的重關稅狠招，可能會導致台商思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模，總比在其他國家設廠，要隨時面對不確定的關稅威脅好一些。

另川普的重稅，目前全球主機板、顯示卡廠商都以台灣的華碩、技嘉、微星為主要品牌，並且都由大陸、越南出貨；供應鏈指出，目前三大廠應處策略，就是把還未出貨的相關產品暫緩出貨，或是調配至美國以外嚴重缺貨的國家，目前亞太地區的顯示卡嚴重缺貨，可望解決配貨不足的問題。