我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

應對美重稅 台灣南向傳產業擬回陸 「畢竟內需有相當規模」

台灣新聞組／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國將對台灣加徵32％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。（記者劉學聖／攝影）
美國將對台灣加徵32％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。（記者劉學聖／攝影）

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，工具機產業首當其衝，台灣工具機暨零組件公會創會理事長楊德華直言「重傷」，籲政府盡快與美國協商降低稅率，否則只能出走美國設廠。而近年生產據點移往東南亞的一名成衣加工業者則坦言，思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模。

本報系聯合報報導，川普宣布提高台灣對等關稅至32%，工具機產業成重災區。集結雲林嘉義地區63家上市櫃公司的「義雲會」也憂心，高雄螺絲螺帽等扣件產業輸美，占金屬加工品總出口的92%，哀嘆衝擊最大。

楊德華直言「很傷」，他說，台灣工具機廠多做OEM代工，難有資本面對重稅衝擊，以他的集團為例，在美國加州備妥1200萬至1500萬美元存貨約可賣一年，目前還在可控範圍內，但政府應正視問題嚴重性，盡速協商降稅，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

高雄螺絲、螺帽等金屬扣件業輸美產值約523億元台幣（約15.8億美元），台灣螺絲公會前任理事長蔡圖晉說，美國實施新關稅，對螺絲產業影響真的會很大。另有業者說，除少數在美國設廠、一條龍式生產的業者是贏家之外，絕多數業者都將大受衝擊，「情況會很嚴重」。

「義雲會」創會會長林文村指高關稅未訂落日條款，銷美產業大家現在是一團亂，慌了手腳，憂心產業斷鏈、斷資金，市場重新洗牌，「與美國做生意這麼久，沒碰過這麼高關稅的衝擊」。

嘉義縣工業會理事長呂武錦說，大家原本預期頂多課徵10%關稅，豈料暴增三倍以上，產業措手不及，若關稅無法調降，訂單可能被其他國家搶走，政府應快跟川普交涉降稅。

台北中國時報報導，針對川普的對等關稅，資通大廠衝擊大，供應鏈指出，目前主要資通大廠應對策略，就是把還未出貨的相關產品暫緩出貨，或是調配至美國以外嚴重缺貨的國家；而近年生產據點移往東南亞的一名成衣加工業者則坦言，思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模。

成衣加工業者5日指出表示，近年來很多成衣、製鞋台商從大陸轉向越南、柬埔寨等東南亞國家設廠，甚至回流台灣，美國的重關稅狠招，可能會導致台商思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模，總比在其他國家設廠，要隨時面對不確定的關稅威脅好一些。

另川普的重稅，目前全球主機板、顯示卡廠商都以台灣的華碩、技嘉、微星為主要品牌，並且都由大陸、越南出貨；供應鏈指出，目前三大廠應處策略，就是把還未出貨的相關產品暫緩出貨，或是調配至美國以外嚴重缺貨的國家，目前亞太地區的顯示卡嚴重缺貨，可望解決配貨不足的問題。

根據經濟部統計顯示，目前顯示卡、伺服器、網通產品以及電腦零組件都在加徵32％關稅範圍內，且金額占比最高，目前相關產業持續針對獲利影響進行詳細評估。

美關稅戰衝擊台產業 製表／財經中心、地方社會中心
美關稅戰衝擊台產業 製表／財經中心、地方社會中心

關稅 川普 東南亞

上一則

新聞評論／關稅戰跟大陸比慘 綠在掩蓋執政無能

下一則

列車「停車不當」竟因駕駛用手機分心？台鐵將突襲檢查

延伸閱讀

中國能靠提振內需對沖川普關稅？ 美學者不樂觀：1根源難改

中國能靠提振內需對沖川普關稅？ 美學者不樂觀：1根源難改
示威抗議川普關稅 華府民眾憂關稅推升物價、退休金不保

示威抗議川普關稅 華府民眾憂關稅推升物價、退休金不保
對美零關稅也被課稅 以色列總理內唐亞胡周一來美見川普協商

對美零關稅也被課稅 以色列總理內唐亞胡周一來美見川普協商
「邪惡美國 善良中國」 德媒：川普關稅將盟友推向北京懷抱

「邪惡美國 善良中國」 德媒：川普關稅將盟友推向北京懷抱

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威