我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮拍板 紅藍卡、白卡將不再支付減重藥物

芝公民買披薩被拘10小時後 ICE才看他證件…掃蕩非法移民屢傳誤抓

應對美重稅 台傳產業擬回大陸：畢竟大陸內需有相當規模

台灣新聞組／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國將對台灣加徵32％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。（記者劉學聖／攝影）
美國將對台灣加徵32％關稅，影響產業甚鉅，高雄岡山螺絲產業可說是重災區。（記者劉學聖／攝影）

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，工具機產業首當其衝，台灣工具機暨零組件公會創會理事長楊德華直言「重傷」，籲政府盡快與美國協商降低稅率，否則只能出走美國設廠。而近年生產據點移往東南亞的一名成衣加工業者則坦言，思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模。

本報系聯合報報導，川普宣布提高台灣對等關稅至32%，工具機產業成重災區。集結雲林嘉義地區63家上市櫃公司的「義雲會」也憂心，高雄螺絲螺帽等扣件產業輸美，占金屬加工品總出口的92%，哀嘆衝擊最大。

楊德華直言「很傷」，他說，台灣工具機廠多做OEM代工，難有資本面對重稅衝擊，以他的集團為例，在美國加州備妥1200萬至1500萬美元存貨約可賣一年，目前還在可控範圍內，但政府應正視問題嚴重性，盡速協商降稅，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

高雄螺絲、螺帽等金屬扣件業輸美產值約523億元台幣（約15.8億美元），台灣螺絲公會前任理事長蔡圖晉說，美國實施新關稅，對螺絲產業影響真的會很大。另有業者說，除少數在美國設廠、一條龍式生產的業者是贏家之外，絕多數業者都將大受衝擊，「情況會很嚴重」。

「義雲會」創會會長林文村指高關稅未訂落日條款，銷美產業大家現在是一團亂，慌了手腳，憂心產業斷鏈、斷資金，市場重新洗牌，「與美國做生意這麼久，沒碰過這麼高關稅的衝擊」。

嘉義縣工業會理事長呂武錦說，大家原本預期頂多課徵10%關稅，豈料暴增三倍以上，產業措手不及，若關稅無法調降，訂單可能被其他國家搶走，政府應快跟川普交涉降稅。

台北中國時報報導，針對川普的對等關稅，資通大廠衝擊大，供應鏈指出，目前主要資通大廠應對策略，就是把還未出貨的相關產品暫緩出貨，或是調配至美國以外嚴重缺貨的國家；而近年生產據點移往東南亞的一名成衣加工業者則坦言，思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模。

成衣加工業者5日指出表示，近年來很多成衣、製鞋台商從大陸轉向越南、柬埔寨等東南亞國家設廠，甚至回流台灣，美國的重關稅狠招，可能會導致台商思考是否要重回大陸，畢竟大陸內需還是有相當的規模，總比在其他國家設廠，要隨時面對不確定的關稅威脅好一些。

另川普的重稅，目前全球主機板、顯示卡廠商都以台灣的華碩、技嘉、微星為主要品牌，並且都由大陸、越南出貨；供應鏈指出，目前三大廠應處策略，就是把還未出貨的相關產品暫緩出貨，或是調配至美國以外嚴重缺貨的國家，目前亞太地區的顯示卡嚴重缺貨，可望解決配貨不足的問題。

根據經濟部統計顯示，目前顯示卡、伺服器、網通產品以及電腦零組件都在加徵32％關稅範圍內，且金額占比最高，目前相關產業持續針對獲利影響進行詳細評估。

關稅 川普 東南亞

上一則

台男「懸掛車外」搭車 台鐵驚：太魯閣時速130公里 不要命

延伸閱讀

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行
被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘
川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
中配小微(中)抵達桃園機場，不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」。(記者黃仲明／攝影)

中配小微遭強制出境 桃機高喊「我堂堂正正中國人沒有錯」

2025-04-01 02:05
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威
歐巴馬質疑川普發動關稅戰 批評白宮侵犯人權

歐巴馬質疑川普發動關稅戰 批評白宮侵犯人權