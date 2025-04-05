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白宮硬「湊對」？ 台積稱英特爾是重要客戶 不回應傳聞

記者簡永祥／台北5日電
外傳英特爾與台積電達成合資協議， 台積電指出，英特爾是台積電重要客戶，不回應市場傳聞；圖為台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。（本報資料照片）
外傳英特爾與台積電達成合資協議， 台積電指出，英特爾是台積電重要客戶，不回應市場傳聞；圖為台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。（本報資料照片）

外媒報導，白宮和商務部官員一直敦促台積電英特爾達成協議，雙方計畫成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠，台積電將持有新公司20%股份。台積電指出，英特爾是台積電重要客戶，不回應市場傳聞。

稍早外媒也披露台積電擬邀請輝達、博通等公司與英特爾成立合資公司，但遭輝達執行長黃仁勳直接打臉表示未受邀請。台積電供應鏈認為，這項消息來自華爾街投資圈的成分高，有人硬要「湊對」的機率高，撮合雙方合作者，可能來自美國白宮政府。

台積電董事長暨總裁魏哲家在今年法說會、去年股東會，都曾被法人和媒體問及是否會接手英特爾晶圓代工事業，魏哲家至少二次以上直接回：「沒興趣！」供應鏈分析，這說明台積電難以合資、入股等方式，與英特爾建立新的合作模式，而且台積電先進製程在全球市占率逾九成，合計所有製程市占率也逾66%，如此高的市占率，已多次被美國川普提及「壟斷」，恐難再以新方式與英特爾合作。

再來看英特爾這一端，新任執行長陳立武日前在拉斯維加斯英特爾願景大會上，首次以執行長公開發表講話，強調英特爾必須補足流失的工程人才、改善資產負債表並調整製造流程。他確立英特爾全新策略為以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景，將聚焦核心事業，重拾客戶信心，打造世界級晶圓代工廠。看似也只是借鏡台積電成功模式，攜手生態系，引領英特爾成功轉型，沒有打算邀台積電合資。

儘管美股因川普關稅大受打擊，道瓊3日收盤重挫1679點，但英特爾受此消息激勵，股價逆勢上揚2.06%，但4日早盤跌逾8%。

英特爾 台積電 白宮

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