陸部署對台工作 多省喊加強引才、深化基層人文交流

金門與廈門一水之隔，每年有數百場宗教與文化交流活動。（本報資料照片）

中共 2月底於北京召開對台工作會議後，近期自3月中旬開始，大陸各省市接連召開對台工作會議，部署今年的對台工作，其中不少省市都特別提到要加強該省與台灣的交流。

據本報系聯合報記者整理，3月中旬迄今，大陸至少已有11個省份召開對台工作會議，各省大多由省委常委兼統戰部長出席會議並講話，由副省長主持會議。規格較高的則是福建省由省委書記周祖翼、省長趙龍出席；其次為江西省由專職的省委副書記陳永奇出席。

各省的對台工作會議多提到要加強交流，如雲南省稱「加強雲台經濟文化交流，推動雲台融合發展」，河南 省提到「推動豫台交流交往」，江西省指出「要積極擴大贛台各領域交流交往」，安徽省表示要「深化皖台經濟合作、交流往來和融合發展」。此外多省都提到台商的營商環境問題，強調要優化涉台營商環境，切實維護台胞台企合法權益。

至於指標性的副省級城市廈門市，在4月1日召開對台工作會議，市委書記崔永輝表示，要進一步夯實以通促融基礎，拓展兩岸經貿合作，推動廈金基礎設施聯通，著力暢通兩岸直接往來，大力完善兩岸標準共通，以軟硬體的聯通促進兩岸融合發展。持續加強對台引才工作，深化基層人文交流，拓展廈金各領域交流合作。

此前在2月25日至26日，中共於北京市召開今年度的對台工作會議，由中共政治局常委兼政協主席王滬寧出席。王滬寧表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。