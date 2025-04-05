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新聞評論／觀察「海峽雷霆」軍演 賴政府勿畫錯重點

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針對大陸解放軍東部戰區稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，國防部1日召開「國軍針對中共聯合演訓應處作為說明」臨時記者會。（中央社）
針對大陸解放軍東部戰區稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，國防部1日召開「國軍針對中共聯合演訓應處作為說明」臨時記者會。（中央社）

解放軍東部戰區4月1日發動跨軍種聯合演訓，包括機艦多向抵近台灣，海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等；並搭配海警執法，展開臨檢拿捕及攔截扣押。次日中共官方宣布，軍演名為「海峽雷霆2025Ａ」，兩天共出動軍艦23艘、公務船八艘，飛機135架次，目的在檢驗部隊「區域管控、聯合封控、精打擊要」能力。

若將時間軸拉長，2019年3月31日，解放軍兩架殲11戰機在澎湖西南首度跨越海峽中線；迄今，中線已成往事，解放軍軍機艦擾台幾乎無日不有。台灣社會對「溫水煮青蛙」的無感，令人憂慮；但若過度緊張隨宣傳起舞，同樣有害無益。

檢視此次軍演，可發現解放軍演習科目多為「模擬」，而非「實做」。解放軍未在台灣周邊畫設禁航區發射實彈，海空交通也未受影響。第一時間未發布演習代號，媒體引中解放軍事學者張弛說法，稱演練已是家常便飯因此無須代號；次日「海峽雷霆」之名一出，專家立刻改口說雷霆行動是要圍困台獨。這類成篇累牘的「戰鬥文藝」，過度緊咬細節，反易致誤判。

「海峽雷霆」規模不及三年前北京報復美眾院議長裴洛西來訪，也不及去年兩場「聯合利劍」。這也顯示，解放軍在台灣周邊派出20餘艘船艦、近百架次飛機，幾隨時可以發動。若想軍事犯台，這些兵力仍然不足，必須更大規模部署，那種情況便很難不被外界察覺。因此，有人聲稱解放軍操演中途將「由訓轉戰」驟然攻台，實務上難度極大，實為誇大之詞。

再看，解放軍這次未實施遠程打擊、海空封控，不代表不具相關能力。台軍方目前最大困擾是，解放軍利用規模優勢長期在周邊騷擾，迫使台方須持續派兵監控；日復一日的損耗，對裝備和人員都構成沉重負擔。另一方面，從對岸「破殼毀獨」漫畫以賴總統為主角，對軍演名稱的保密與釋放，乃至新聞影片不經意提及火箭彈攻擊台天然氣接收站，顯示中方熟諳台社會輿情，深知如何製造新聞熱點。

回看台方反應，國防部連兩天記者會，公布國軍出動戒備、雙方艦船海上遭遇的影像，基本中規中矩。但國防部若希望民眾對國軍更有信心，應效法海巡署或日本自衛隊，揭示海空監控共艦影像的時間地點，而非只是空泛畫面。資訊愈具體，顯示更能掌控局面，才愈有說服力。

解放軍軍演第一時間，多位縣市首長一度接到指示，要求進駐緊急災害指揮部。這顯示，面對解放軍一場規模並非空前、無真正犯台跡象的操演，就讓國安機制反應過度亂了方寸。賴總統高調設立「全社會韌性委員會」，還特意展示成果，現實卻是舊酒裝新瓶，表面文章多於實質。事實上，台灣過度仰賴天然氣，一遇戰爭「韌性」立時化為烏有，這是百姓皆知的問題；執政團隊卻集體選擇視而不見，才是畫錯重點。

賴總統就職時曾宣稱，台海和平、互利互惠是彼此共同目標，但現實情勢卻未往此方向前進。中國大陸強調兩岸血濃於水，但近年中南海的作為，卻成為宣揚仇中意識形態的最大助力，「大事小以仁」顯不及格。對台灣而言，無論個人對中共政權與大陸人民的好惡如何，必須承認對方近在咫尺，量體也遠大於台方，難奢望可「硬碰硬」取勝；應積極備戰並搭配「小事大以智」，以對話尋求避戰。若拒絕培養互信與善意，卻不斷以「主站」、「主跪」的惡意話術操控內部，後果恐是萬劫不復，2300萬人民才是最大受害者。

解放軍 國防部 中共

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