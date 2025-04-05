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美下一波換藥品關稅？藥師憂台灣更缺藥

台灣新聞組／台北5日電
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生策會監事、藥政處前處長胡幼圃。（本報資料照片）
生策會監事、藥政處前處長胡幼圃。（本報資料照片）

品」推出關稅，並以前所未有的程度開徵，台灣藥廠、醫材廠將受到衝擊，生策會監事、藥政處前處長胡幼圃昨天呼籲，政府能提前規畫相關的應變措施及長期產業發展方向。藥師公會則憂心恐將讓缺藥潮更加嚴峻。

本報系聯合報報導，胡幼圃表示，政府不能因為美國提高關稅，也跟著提升台灣藥品的關稅，政府也應補貼藥價。此外，胡幼圃指出，課稅對具有國際專利外銷的藥廠影響不大，但像是出口原料藥、學名藥等外銷廠，和台灣近幾年推動的CDMO（代工廠）就會受到比較大的衝擊。

他說，為規避在台製造的高關稅問題，他認為，政府應該要補助廠商去美國或低關稅國家租賃或購買當地廠房，使價格更具競爭力。同時他也建議降低健康食品的出口關稅。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，當全球製藥成本增加，售價也將提高，而台灣的健保制度，使藥品利潤低，藥廠可預期優先剔除台灣市場，新制上路，台灣將首當其衝。

而台灣農產品也首當其衝。台灣蘭花去年外銷產值約1.54億美元，美國占約四成，是外銷第一大市場，川普祭出的32%關稅，讓蘭花農不知所措。

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