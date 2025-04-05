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行政院擬砸880億抗美關稅 藍委批：大撒幣 張口就要錢

台灣新聞組／台北5日電
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美國將對台灣課徵32%關稅，行政院長卓榮泰（中）宣布投入880億台幣協助產業。（記者許正宏／攝影）
美國將對台灣課徵32%關稅，行政院長卓榮泰（中）宣布投入880億台幣協助產業。（記者許正宏／攝影）

美國將對台灣課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰昨召開記者會，宣布將投入880億（台幣，下同，約26.57億美元），針對九大面向、提出20項協助方案，他並表示，下周將邀朝野共商國是，用最快速度提出特別條例、編列特別預算，也將檢討今年總預算案如何合理調適。針對行政院的補助計畫，藍委批評又是大撒幣計畫。

本報系聯合報報導，國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，台方現在無法跟美國交涉也不曉得交涉內容，一張口就來跟納稅人要錢，根本畫錯重點；樂意朝野對談，但民進黨應先停止癱瘓國會議事、下鄉宣講大罷免。民眾黨主席黃國昌說，願與朝野政黨共商國是，但卓榮泰不應繼續擔任閣揆阻礙國家前進；民眾黨也說，賴清德總統應站上第一線召集國是會議，承擔總統該負的責任。

美國總統川普2日宣布對等關稅，前天府院與各部會首長神隱，引爆民眾怒火；卓榮泰昨終於親上火線開記者會，一開始就表示「很抱歉來晚了一天」，強調行政團隊這兩天從早到晚持續不同工作會議。

政院評估對美出口，包括電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車零組件、建材和家電等產業，關稅影響比較明顯重大。農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等農漁業產品，可能有消費市場縮小、減少競爭優勢的疑慮。

國民黨主席朱立倫表示，卓榮泰提出的紓困方案是短期止痛藥，880億台幣也不過26億美元，面對每年台灣可能損失的370億美元規模，根本就是杯水車薪。國民黨立委許宇甄說，國難當頭，賴清德、卓榮泰還在推動大罷免，一手拿棍子、一手遞橄欖枝的兩手策略「你們是精神分裂還是在裝可憐？」

另據中國時報報導，各界憂心台股周一（7日）恐將崩盤，卓榮泰坦言，「未來的衝擊一定會有的」，會請示總統及部會進一步研商，盼在周一給國人安定的感覺，但心裡要有準備面對震撼。

卓榮泰 國民黨 關稅

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