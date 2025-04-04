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美關稅海嘯第一排受重創 台4大科技領域東南亞布局白忙

記者彭慧明、陳昱翔、林薏茹／台北4日電
川普祭高對等關稅，嚴重衝擊台灣各產業，不論是筆電品牌等科技業或傳統產業無一倖免。（記者林俊良／攝影）
川普祭高對等關稅，嚴重衝擊台灣各產業，不論是筆電品牌等科技業或傳統產業無一倖免。（記者林俊良／攝影）

美國總統川普揮舞關稅大刀，台灣、中國大陸、泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨等電子重鎮均難逃重稅，伺服器、筆電品牌及代工、網通與蘋果鏈等四大領域受重創，成為科技業海嘯第一排。

業界指出，先前因應美國「去中化」政策，全球電子產業鏈積極分散大陸生產比重，朝東南亞等地發展，如今看來是白忙一場，尤其伺服器主機板製程東南亞比重高，筆電代工廠東南亞生產比重僅次於大陸，網通廠更瞄準越南為擴產重鎮，蘋果供應鏈幾乎八成業者在大陸，均難逃川普對等關稅重擊。

伺服器代工廠在美中貿易戰發動後，相繼展開供應鏈大遷徙，目前主要在台灣、泰國、越南等地生產伺服器主機板，出口至墨西哥進入伺服器系統組裝、測試及伺服器整機櫃階段，再將伺服器整機櫃成品出貨至美國。伺服器供應鏈首當其衝，鴻海、廣達、緯穎、緯創、英業達、和碩全受影響，代工廠擴大美國布局箭在弦上。

蘋果供應鏈幾乎有八成業者在大陸，分布在昆山、鄭州、江蘇、重慶等地，也有部分廠商在越南與印度設廠，此次同樣難逃衝擊。據悉，包括鴻準、GIS-KY、可成、晶技、美律等蘋果供應鏈都在中國大陸設有廠區，供應的零組件品項涵蓋蘋果筆電、手機、平板等，估計均難逃川普的重稅範圍。

筆電代工廠先前因應美中貿易戰，迅速調整生產布局，陸續轉往泰國、越南等東南亞國家，近年來隨著美中緊張關係升溫，代工廠因應筆電品牌廠客戶需求，持續降低大陸生產比重、擴大去中化，加碼投資東南亞國家。

仁寶越南筆電產能已為僅次於大陸的第二大生產基地，英業達先前也規畫，今年泰國新廠產能將與大陸重慶廠相當。

台灣網通廠也相當「悲情」，幾乎無一倖免受創。

越南 東南亞 供應鏈

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