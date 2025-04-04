我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

美關稅大戰 台6大傳產生存更難 業者盼政府支持

記者謝柏宏、宋健生、邱馨儀、林政鋒／台北4日電
川普祭出關稅大戰，將影響台灣的石化產業；圖為高雄仁武工業區。（本報資料照片）
川普祭出關稅大戰，將影響台灣的石化產業；圖為高雄仁武工業區。（本報資料照片）

川普祭出關稅大戰，除了台灣輸美產業將受挫，台廠重要經濟動能中的石化、紡織、製鞋、工具機、自行車暨汽車零組件還有鋼鐵等六大傳統產業，均在此次重稅災區的東南亞國家多有布局，將同步受害。

石化公會昨天表示，美國對台課高關稅的消息傳來，石化業者同聲表示「感到很無奈」，也有業者悲觀的說，台灣石化業後續生存很困難，需要政府給予支持。台灣目前與海內外往來的關稅互動原本就已不公平，進口石化產品關稅最高2.5%，但由台灣出口至其他國家的產品關稅卻達到6.5%以上，台灣石化業的後續生存恐怕陷入困難。

川普的關稅大刀砍向紡織業、製鞋業所在的東南亞國家，包括越南、柬埔寨及中國大陸等地面臨的關稅都比台灣高，業者指出，若這些亞洲國家關稅真正落實，將對當地台商輸美貿易造成莫大衝擊。其中全球製鞋基地幾乎全納入高關稅範圍，包括柬埔寨、越南、孟加拉、大陸、印尼、印度均屬重災區，指標大廠寶成、來億及鈺齊等都審慎觀察，不敢輕忽。

台灣機械公會理事長莊大立昨說，美國對台灣課重稅，將嚴重衝擊台灣機械產業競爭力，美國是台灣機械設備最大出口國，關稅將影響購買意願，「今年台灣機械出口要成長5%至10%的目標，恐難達成了。」他說，過去景氣好的時候，還可以分散市場來減輕壓力，如今全球不景氣，「要去哪裡找市場，我也想不出來」。

機械公會統計，今年前二月機械出口國前三大為美國11.87億美元、占比27.2%；中國大陸9.23億美元居次，第三為日本的3.74億美元。此外，自行車業、運動器材業、汽車零組件業等，均將同步受苦，其中，自行車相關廠家布局的生產地包括台灣、東南亞等，出口美國將受挫，終端銷售動能也可能因漲價而驟降，好不容易緩解的庫存壓力，恐怕將再度發生。

關稅 東南亞 越南

上一則

費用貴、追思難…台灣海葬人數遠低樹葬 每年平均僅173人

下一則

觀察站／賴政府忙著內鬥應對又慢半拍 人民如何安心睡

延伸閱讀

對中國加徵關稅違法？社會團體代表零售商控告川普越權

對中國加徵關稅違法？社會團體代表零售商控告川普越權
美對等關稅讓川習會再延？中學者：習不會在壓力下見川

美對等關稅讓川習會再延？中學者：習不會在壓力下見川
川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換

川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換
川普對等關稅重挫股市 國會尋求制衡 要求先通知、說明

川普對等關稅重挫股市 國會尋求制衡 要求先通知、說明

熱門新聞

台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅全台最大性影像犯罪網站「創意私房」，連同「台版N號房」網站、Telegram群組「SCP」、「OAT」也一舉搗破。圖／讀者提供

「80高級會員是誰？」曾殲滅創意私房的女檢著手要查了

2025-03-28 10:20

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統