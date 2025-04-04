美課徵32%對等關稅 藍籲開國是會議 白轟卓榮泰吹破牛皮

美國總統川普宣布對台課徵32%的對等關稅 ，民眾黨 批賴政府完全誤判情勢，如今才如夢初醒表達遺憾，「代表過去這段時間真的都在睡？」立法院副院長江啟臣示警「這不是終點，而是起點」，呼籲賴總統召開國是會議，國民黨 團則要求行政院長卓榮泰最短時間內到立法院專案報告。

民眾黨主席黃國昌說，賴政府把所有的心力都放在台灣政治鬥爭，根本無心國政，面對國際政經局勢也毫無因應能力。卓榮泰「請國人安心入睡」，結果這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆。

國民黨表示，賴總統上任以來，一味迎合美方、全面倒向美國，對外經貿談判毫無戰略自主性，對兩岸關係更是採取對抗姿態，導致台灣在美國「對等關稅」政策中，毫無籌碼與招架之力。

國民黨批評，民進黨所奉行的「依美抗中」策略，既無助於兩岸和平，也無法保障台灣經貿利益，終將導致「引戰毀台」，他們呼籲賴總統立即說明，政府是否事前知情？是否有積極協商？我方的對應方案為何？面對此一關稅衝擊，有無任何補救與因應措施？尤其是中小企業的輔導措施為何？

國民黨立委賴士葆表示，台灣送台積電，還被美國調高到32%的對等關稅，而執政黨卻只關心大罷免，民生問題一切擺爛，人民真是失望透了。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，「該硬就要硬，不合理就力爭」，支持行政部門堅定表態、嚴正交涉，維護台灣權益，協助產業因應。

台北市長蔣萬安3日表示，他更擔心的是，關稅議題早有跡象，台北與各界早就密切追蹤，但行政院說的「政府有準備、風險可控管」，到底方案是什麼？高雄市長陳其邁說，盼行政院繼續和美方磋商，讓不同行業別有不同關稅，真實反映台美貿易間的狀況。