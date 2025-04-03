新聞眼／綠大罷免扣人紅帽 原來匪諜是自己人

民進黨立院黨團總召柯建銘（右）指不支持大罷免者，全都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林濁水（左）都難以倖免。（本報資料圖片）

大罷免 走上極端路線，民進黨 立院黨團總召柯建銘 連番開砲，指稱不支持大罷免者，全部都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林濁水都難以倖免。孰料，柯建銘一陣砲火四射後，近日接連傳出的疑似共諜案，都是綠營政治背景者，是民進黨自己人。

民進黨既然高喊「抗中」，應該好好認真抓自家身邊的共諜，不只立法院，行政院及各部會有沒有被共諜滲透？如果共產黨已積極打入民進黨籍立法院長辦公室，連副總統辦公室都疑似被滲透，那麼，行政院長辦公室被共諜入侵，也不讓人感到意外。

在已有相當事證的盛礎纓案中，立法院前院長游錫堃說，盛礎纓在他辦公室時，對機敏性資訊特別關心，因為察覺他「行為有點異常」，才不再續聘。但當時是民進黨完全執政時期，立法院長辦公室有大量機密，游發現可疑共諜，難道是畫清界線不續聘就能了事？不立刻檢舉查辦的輕縱處理方式，是否也有些「異常」？又怎麼能抗中保台？

這證明了光靠「抗中」，根本就無法保台，且比起成天指控在野黨賣台，執政黨才是握有龐大權力、資源者；這波綠營共諜案仍在滾雪球發展中，帶來的衝擊性恐非同小可。

盛礎纓不只遊走於立院多位執政黨立委國會辦公室，還積極參與罷免國民黨立委。又如罷免藍營立委徐巧芯的領銜人曹興誠，則有多張與陸籍小三親密合照流出。若套用柯建銘「凡事都是共產黨指示」的邏輯，將兩件事擺在一起看，豈不成了「罷免國民黨立委，原來是接受習近平的指示，要讓立法院停擺」？

綠營共諜案，凸顯民進黨在大罷免亂扣「紅帽子」的荒謬之處，以及民進黨在防範共諜有兩套標準，嚴以待人、寬以律己。