LNG船因大陸軍演掉頭？台國防部駁斥：錯假訊息意圖亂台

PTT傳出有載運天然氣的LNG船受中共軍演影響而掉頭迴避。國防部及海巡署表示，近期2艘抵台LNG船，一艘已經靠泊興達港，另一艘預計停靠台中港，相關說法經查是虛假訊息。圖為中油LNG船示意圖，非當事船。(圖／中油提供)

解放軍 東部戰區1日起發動對台軍演後，網路上傳出有載運天然氣 的LNG船遭阻擋而掉頭迴避；海巡署昨表示，近期兩艘抵台LNG船，一艘已經在昨天上午靠泊興達港，另一艘預計今天靠泊台中港，相關說法經查是虛假訊息。國防部 發言人孫立方質疑，網路上出現部分群體，意圖操縱訊息威懾台灣。

解放軍東部戰區發動「海峽雷霆-2025A」對台軍演，傳出有PTT網友發現，載運天然氣的LNG船被軍演擋住，凌晨早就掉頭迴避，直呼是共軍設下的結界。

參謀本部情報次長謝日升表示，根據台方掌握情況，並沒有商船或漁船收到中共登船臨檢，目前台灣周邊海空域交通及海上運輸都維持正常運作。謝日升指出，網路討論所指的LNG船室因進港期程的排序問題，還在港外等待進港。

國防部發言人孫立方少將表示，觀察網路上的一些訊息時，可明顯發現有些協同操作的群體，這些群體未必是實際的個人帳號，也有可能是利用AI或其他機器人帳號，針對特定訊息操作，目的要透過訊息操縱來分化台灣社會、放大對台灣社會威懾的效果，意圖影響民心，能源議題看起來就有這種趨勢。

LNG船受軍演影響未依時程進港，未來一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣天然氣庫存在夏天約七天，平常日最多約14天，如果中國大陸封鎖天數超過庫存天數，台灣就有斷氣風險，封鎖超一個月，問題就非常嚴重，因此如果天然氣取代燃煤，運輸及儲存能力沒有同步增加，對安全存量沒有幫助。

吳大任表示，台灣目前能源供應基載主要靠火力及核能，但很大問題是核能將在5月核三廠二號機退場後，完全沒有核電，只能靠火力；雖然還有再生能源，但再生能源比率不高，而且供應不穩定，如果遇到陽光不足，風力不足，太陽能及風力發電都會下降。

吳大任強調，雖然政府希望盡量用天氣取代燃煤，但天然氣要增加，運輸及儲存能力也要同步增加，否則無法提升安全存量。他說，中國大陸也很清楚台灣能源困境，「只要四周圍一個月，台灣就沒有電可用」。